https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-blagoustroystvu-gagry-1044355712.html

Бжания проверил ход работ по благоустройству Гагры

Бжания проверил ход работ по благоустройству Гагры

В Гагрском районе проживает более 22 тысяч трудоспособного населения, более 6 тысяч экономически занятого и более 15 тысяч безработных. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

гагрский район

аслан бжания

абхазия

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по благоустройству Гагры и посетил некоторые восстанавливающиеся объекты размещения.Аслана Бжания сопровождал глава Гагрского района Юрий Хагуш.

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гагрский район, аслан бжания, абхазия