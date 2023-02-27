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Бжания проверил ход работ по благоустройству Гагры
Бжания проверил ход работ по благоустройству Гагры
В Гагрском районе проживает более 22 тысяч трудоспособного населения, более 6 тысяч экономически занятого и более 15 тысяч безработных. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T21:50+0300
2023-02-27T21:50+0300
2023-02-27T22:28+0300
в абхазии
гагрский район
аслан бжания
абхазия
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по благоустройству Гагры и посетил некоторые восстанавливающиеся объекты размещения.Аслана Бжания сопровождал глава Гагрского района Юрий Хагуш.
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гагрский район, аслан бжания, абхазия
гагрский район, аслан бжания, абхазия
Бжания проверил ход работ по благоустройству Гагры
21:50 27.02.2023 (обновлено: 22:28 27.02.2023)
В Гагрском районе проживает более 22 тысяч трудоспособного населения, более 6 тысяч экономически занятого и более 15 тысяч безработных.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания ознакомился с ходом работ по благоустройству Гагры и посетил некоторые восстанавливающиеся объекты размещения.
Аслана Бжания сопровождал глава Гагрского района Юрий Хагуш.