https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1044354280.html

Гражданин Узбекистана задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Гражданин Узбекистана задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере

Задержанный распространял наркотики через закладки. Возбуждено уголовное дело. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T19:55+0300

2023-02-27T19:55+0300

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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гражданин Узбекистана Рамзидин Шамсиддинов задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.При досмотре у него обнаружили 24 свертка с метадоном. Еще шесть свертков нашли в тайных закладках, которые Шамсиддинов успел сделать в Сухуме в районах Кодорского шоссе, ж/д станции "Кяласур" и в других районах. Общая масса изъятых наркотиков составила свыше 14 грамм. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

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