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Гражданин Узбекистана задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Гражданин Узбекистана задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере
Задержанный распространял наркотики через закладки. Возбуждено уголовное дело. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T19:55+0300
2023-02-27T19:55+0300
2023-02-27T20:03+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гражданин Узбекистана Рамзидин Шамсиддинов задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.При досмотре у него обнаружили 24 свертка с метадоном. Еще шесть свертков нашли в тайных закладках, которые Шамсиддинов успел сделать в Сухуме в районах Кодорского шоссе, ж/д станции "Кяласур" и в других районах. Общая масса изъятых наркотиков составила свыше 14 грамм. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.
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мвд абхазии, наркотики, абхазия
мвд абхазии, наркотики, абхазия
Гражданин Узбекистана задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере
19:55 27.02.2023 (обновлено: 20:03 27.02.2023)
Задержанный распространял наркотики через закладки. Возбуждено уголовное дело.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Гражданин Узбекистана Рамзидин Шамсиддинов задержан за сбыт наркотиков в особо крупном размере, об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
При досмотре у него обнаружили 24 свертка с метадоном. Еще шесть свертков нашли в тайных закладках, которые Шамсиддинов успел сделать в Сухуме в районах Кодорского шоссе, ж/д станции "Кяласур" и в других районах.
Общая масса изъятых наркотиков составила свыше 14 грамм. Возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.