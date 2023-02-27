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Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны
Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T12:25+0300
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2023-02-27T12:25+0300
сергей лавров
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политика
мид рф
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров добавил, что с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.
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сергей лавров, россия, политика, мид рф
сергей лавров, россия, политика, мид рф
Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", – сказал министр, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД России в субъектах Федерации.
Лавров добавил, что с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.