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Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны
Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
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сергей лавров
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Лавров добавил, что с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.
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сергей лавров, россия, политика, мид рф
сергей лавров, россия, политика, мид рф

Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны

12:25 27.02.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова
Пресс-конференция министра иностранных дел С. Лаврова - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. России удалось сорвать планы Запада по изоляции Москвы, обеспечив сотрудничество с мировым большинством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", – сказал министр, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД России в субъектах Федерации.

Лавров добавил, что с мировым большинством у России развиваются все более и более тесные и результативные связи.
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