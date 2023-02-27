Лавров: России удалось сорвать планы Запада по изоляции страны

"Мир вступил в эпоху кардинальных необратимых перемен... Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", – сказал министр, выступая на совещании с главами территориальных органов – представителей МИД России в субъектах Федерации.