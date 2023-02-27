Медведев назвал точками невозврата в отношениях с Западом Крым и Южную Осетию
08:55 27.02.2023 (обновлено: 10:42 27.02.2023)
© Sputnik / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совбеза РФ Д. Медведев встретился с главой РЖД О. Белозеровым
© Sputnik / Екатерина Штукина/
Запад сохраняет иллюзии, что, разрушив СССР без единого выстрела, они смогут без проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, но это опасные заблуждения, как с СССР не получится, заявил Дмитрий Медведев.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Точками невозврата для отмороженной и циничной позиции западного мира в отношении России стали две даты, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Первая — осень 2008 года, когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор. Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину", – написал Медведев в своей статье в газете "Известия".
Он добавил, что у западного мира "это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор".
"Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую "Антироссию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума", –отметил зампред Совбеза.
Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика" и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели в конечном счете к специальной военной операции.
Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас".
Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика" и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели в конечном счете к специальной военной операции.
Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас".