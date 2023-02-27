https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/medvedev-nazval-tochkami-nevozvrata-v-otnosheniyakh-s-zapadom-krym-i-yuzhnuyu-osetiyu-1044340382.html

Медведев назвал точками невозврата в отношениях с Западом Крым и Южную Осетию

Медведев назвал точками невозврата в отношениях с Западом Крым и Южную Осетию

Запад сохраняет иллюзии, что, разрушив СССР без единого выстрела, они смогут без проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, но это опасные заблуждения, как... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T08:55+0300

2023-02-27T08:55+0300

2023-02-27T10:42+0300

дмитрий медведев

россия

крым

политика

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Точками невозврата для отмороженной и циничной позиции западного мира в отношении России стали две даты, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что у западного мира "это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор"."Их конвульсии подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины – особую "Антироссию", о которой написал президент нашей страны. Что тут еще сказать? Только одно: мудрые предшественники нынешних безмозглых западных политиканов говорили так: "Deus quos vult perdere dementat prius" – кого Бог хочет наказать, того сначала лишает разума", –отметил зампред Совбеза.Он подчеркнул, что именно эта "безумная истерика" и "навязчивое желание растерзать" Россию и привели в конечном счете к специальной военной операции.Медведев считает, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако "разгорелась сейчас".

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дмитрий медведев, россия, крым, политика