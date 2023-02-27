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Никонова и Хашиг о профессии и журналистском конкурсе

Никонова и Хашиг о профессии и журналистском конкурсе

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году вышел первый номер национальной газеты "Апсны". Союз журналистов... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T17:55+0300

2023-02-27T17:55+0300

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Никонова и Хашиг о профессии и журналистском конкурсе Никонова и Хашиг о профессии и журналистском конкурсе

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники СМИ Абхазии. В этот день в 1919 году вышел первый номер национальной газеты "Апсны". Союз журналистов Абхазии 26 февраля подвел итоги творческого конкурса о малоизвестных историях войны.О том, по каким критериям оценивались работы на конкурсе, о деятельности журналистов Абхазии, их роли в жизни общества в эфире радио Sputnik рассказали председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и корреспондент Абаза ТВ Анастасия Никонова, чьей репортаж "Каменный образ" занял второе место в номинации "Телевидение".Союз журналистов Абхазии продолжит и в этом году творческий конкурс "Малоизвестные истории войны"."Это уникальная возможность, чтобы журналисты искали ветеранов, истории, рассказывали о них. Если в год 30-летия (победы в Отечественной войне народа Абхазии - ред.) мы это не сделаем, то представьте, через пять-десять лет насколько будет сложен поиск этих историй. С каждым днем, к большому сожалению, мы теряем людей, поэтому чем раньше и больше мы охватим героев, участников войны, тем самым будущим поколениям оставим живые истории", – сказал Хашиг.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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