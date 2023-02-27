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Новобранцы Государственной службы охраны Абхазии принесли присягу
Новобранцы Государственной службы охраны Абхазии принесли присягу
Государственная служба охраны Абхазии была основана 15 июня 1992 года. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T11:10+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Новобранцы Государственной службы охраны Абхазии приняли присягу на верность Родине, сообщила пресс-служба ГСО. В течение двух месяцев они проходили курс молодого бойца.Государственная служба охраны Абхазии была основана 15 июня 1992 года.
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Новобранцы Государственной службы охраны Абхазии принесли присягу
11:10 27.02.2023 (обновлено: 14:01 27.02.2023)
Государственная служба охраны Абхазии была основана 15 июня 1992 года.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Новобранцы Государственной службы охраны Абхазии приняли присягу на верность Родине, сообщила пресс-служба ГСО.
В течение двух месяцев они проходили курс молодого бойца.
"После принятия военной присяги служащие будут нести службу дальше на вверенных нам для охраны государственных объектах", – сказал командир отдельной роты ГСО Рашид Таркил.
Государственная служба охраны Абхазии была основана 15 июня 1992 года.