https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/politolog-rossiya-abkhaziya-i-belarus-imeyut-pravo-na-sozdanie-soyuznicheskikh-otnosheniy--1044299946.html
Политолог: Россия, Абхазия и Беларусь имеют право на создание союзнических отношений
Политолог: Россия, Абхазия и Беларусь имеют право на создание союзнических отношений
Каковы перспективы развития сотрудничества Абхазии и Беларуси, можно ли расценивать визит президента Абхазии в Минск как шаг к признанию, в эфире радио Sputnik... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T14:10+0300
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Такие обстоятельства: Камкия о союзнических отношениях Абхазии, Беларуси и России
Такие обстоятельства: Камкия о союзнических отношениях Абхазии, Беларуси и России
Президенты Абхазии и Беларуси провели совместную встречу в Минске. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Ранее, в сентябре прошлого года, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые побывал в Абхазии с официальным визитом.По мнению политолога Беслан Камкия, если встреча в сентябре прошлого года в Абхазии носила полуофициальный характер, то нынешняя по многим признакам официальна."Если говорить о содержании, то было сказано о будущих союзнических отношениях и заключении союзнического договора между Беларусью, Россией и Абхазией. Лукашенко очень осторожно пытается решить вопрос о признании Абхазии, и был высказан некий упрек грузинской элите, так как она реагирует не совсем адекватно, с точки зрения Лукашенко, и это правильно. Россия, Абхазия и Беларусь имеют право на создание союзнических отношений, и это вытекает из тех реалий, которые сложились. Перспективы отношений они уже обозначили", – сказал КамкияПолную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, союзное государство, аудио
подкасты, такие обстоятельства, союзное государство, аудио
Политолог: Россия, Абхазия и Беларусь имеют право на создание союзнических отношений
14:10 27.02.2023 (обновлено: 15:07 27.02.2023)
Каковы перспективы развития сотрудничества Абхазии и Беларуси, можно ли расценивать визит президента Абхазии в Минск как шаг к признанию, в эфире радио Sputnik своим мнением поделился политолог Беслан Камкия.
Президенты Абхазии и Беларуси провели совместную встречу в Минске. Лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия. Ранее, в сентябре прошлого года, президент Беларуси Александр Лукашенко впервые побывал в Абхазии с официальным визитом.
По мнению политолога Беслан Камкия, если встреча в сентябре прошлого года в Абхазии носила полуофициальный характер, то нынешняя по многим признакам официальна.
"Если говорить о содержании, то было сказано о будущих союзнических отношениях и заключении союзнического договора между Беларусью, Россией и Абхазией. Лукашенко очень осторожно пытается решить вопрос о признании Абхазии, и был высказан некий упрек грузинской элите, так как она реагирует не совсем адекватно, с точки зрения Лукашенко, и это правильно. Россия, Абхазия и Беларусь имеют право на создание союзнических отношений, и это вытекает из тех реалий, которые сложились. Перспективы отношений они уже обозначили", – сказал Камкия
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.