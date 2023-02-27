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Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования
Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования
Нужно ли отказываться от Болонской системы образования и как безболезненно вернуться к традиционному обучению, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования
Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию сказал о том, что в сфере образования назрели существенные изменения, что необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий.Болонская система существует уже 20 лет и отказ от нее будет болезненным, сказала Каюн в эфире радио."В основе любого высшего образования стоит фундаментальность знаний. Для двухуровневой системы страдали знания студентов по форме бакалавриата. Для получения высшего образования четыре года недостаточно. При двухуровневой системе меняется количество часов. У нас в университете ректор изначально критиковал эту систему, и я с ним согласна. Очень правильно и мудро была сделана форма специалитета – 4+1. Но не все идут на специалитет, потому что есть определенный барьер, ведь для того, чтобы стать студентом специалитета, они должны набрать определенное количество баллов", – сказала Каюн.По словам преподавателя движение вперед должно быть с помощью фундаментальной основы классической системы образования и плюс новаторские приемы, которые отражены в Болонской системе.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, образование, аудио
подкасты, такие обстоятельства, образование, аудио

Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования

10:10 27.02.2023 (обновлено: 10:39 27.02.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Каюн об отказе от Болонской системы образования
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Нужно ли отказываться от Болонской системы образования и как безболезненно вернуться к традиционному обучению, в эфире радио Sputnik своим мнением поделилась научный сотрудник АГУ, филолог Наталья Каюн.
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию сказал о том, что в сфере образования назрели существенные изменения, что необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий.
Болонская система существует уже 20 лет и отказ от нее будет болезненным, сказала Каюн в эфире радио.
"В основе любого высшего образования стоит фундаментальность знаний. Для двухуровневой системы страдали знания студентов по форме бакалавриата. Для получения высшего образования четыре года недостаточно. При двухуровневой системе меняется количество часов. У нас в университете ректор изначально критиковал эту систему, и я с ним согласна. Очень правильно и мудро была сделана форма специалитета – 4+1. Но не все идут на специалитет, потому что есть определенный барьер, ведь для того, чтобы стать студентом специалитета, они должны набрать определенное количество баллов", – сказала Каюн.
По словам преподавателя движение вперед должно быть с помощью фундаментальной основы классической системы образования и плюс новаторские приемы, которые отражены в Болонской системе.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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