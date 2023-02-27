https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/turoperatory-bolshim-sprosom-u-turistov-polzuetsya-letniy-otdykh-v-abkhazii-1044352800.html
Туроператоры: большим спросом у туристов пользуется летний отдых в Абхазии
Туроператоры: большим спросом у туристов пользуется летний отдых в Абхазии
На внутреннем российском рынке растут цены - это связано с тем, что спрос превышает предложение. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T18:25+0300
2023-02-27T18:25+0300
2023-02-27T18:25+0300
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СУХУМ, 27 фев - Sputnik. Большим спросом у туристов пользуется летний отдых в Абхазии в этом году, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Стоимость летних туров в Краснодарском крае, по его словам, за год выросла минимум на 15%.Уманский добавил, что наблюдается падение спроса на путевки в Крым. При этом в пресс-службе РСТ сообщили, что продажи летних туров в Крым снизились на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части Крыма.
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абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
абхазия, отдых в абхазии, туристы, россия
Туроператоры: большим спросом у туристов пользуется летний отдых в Абхазии
На внутреннем российском рынке растут цены - это связано с тем, что спрос превышает предложение.
СУХУМ, 27 фев - Sputnik.
Большим спросом у туристов пользуется летний отдых в Абхазии в этом году, рассказал РИА Новости
президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"На фоне Краснодарского края в выгодном свете предстает Абхазия - как направление демократичного отдыха и цен. Мы туда видим большой спрос и большой объем продаж", - отметил он.
Стоимость летних туров в Краснодарском крае, по его словам, за год выросла минимум на 15%.
Уманский добавил, что наблюдается падение спроса на путевки в Крым. При этом в пресс-службе РСТ сообщили, что продажи летних туров в Крым снизились на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наибольшим спросом пользуется отдых в восточной части Крыма.