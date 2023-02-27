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Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Черном море у берегов Крыма
Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Черном море у берегов Крыма
Землетрясение произошло в 16:25 в акватории Черного моря, в 25 километрах от Алушты. 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T17:25+0300
2023-02-27T17:25+0300
2023-02-27T17:47+0300
крым
черное море
землетрясение
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.Советник главы региона Олег Крючков отметил, что на территории Крыма толчки были едва ощутимы, последствий и разрушений нет.
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крым, черное море, землетрясение
крым, черное море, землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Черном море у берегов Крыма
17:25 27.02.2023 (обновлено: 17:47 27.02.2023)
Землетрясение произошло в 16:25 в акватории Черного моря, в 25 километрах от Алушты.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма, сообщил РИА Новости
директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.
"В Черном море, в районе Гурзуф – Алушта, произошел толчок. Магнитуда – 3,5, глубина – 31 километр. Ощущалось слабо в Гурзуфе и Алуште", – сказал Вольфман.
Советник главы региона Олег Крючков отметил, что на территории Крыма толчки были едва ощутимы, последствий и разрушений нет.