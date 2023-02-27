https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/zemletryasenie-magnitudoy-35-bylo-zafiksirovano-v-chernom-more-u-beregov-kryma--1044352282.html

Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Черном море у берегов Крыма

Землетрясение магнитудой 3,5 было зафиксировано в Черном море у берегов Крыма

Землетрясение произошло в 16:25 в акватории Черного моря, в 25 километрах от Алушты. 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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крым

черное море

землетрясение

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Черном море в районе Гурзуфа и Алушты, толчок слабо ощущался на побережье Крыма, сообщил РИА Новости директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета (КФУ) Юрий Вольфман.Советник главы региона Олег Крючков отметил, что на территории Крыма толчки были едва ощутимы, последствий и разрушений нет.

черное море

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крым, черное море, землетрясение