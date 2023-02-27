https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/zemletryasenie-magnitudoy-58-proizoshlo-na-vostoke-turtsii-1044348425.html

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции

Эпицентр залегал в районе города Йешилъюрт провинции Малатья на востоке страны. В городе проживает не менее 340 тысяч человек. Мэр города ранее сообщил об... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

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турция

землетрясение

в мире

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировали в 09:04 по времени UTC (12:04 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине двух километров.Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье.

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турция, землетрясение, в мире