https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/avidzba-o-pervom-skhode-naroda-abkhazii-pokazal-chto-krestyane-mogut-vyrazhat-svoe-mnenie-1044371406.html

Авидзба о первом сходе народа Абхазии: показал, что крестьяне могут выражать свое мнение

Авидзба о первом сходе народа Абхазии: показал, что крестьяне могут выражать свое мнение

О "Дурипшском сходе" в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал историк Аслан Авидзба. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T18:10+0300

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Авидзба о первом народном схоже в Абхазии Авидзба о первом народном схоже в Абхазии

В феврале 1931 года в селах Дрипш, Лыхны, Ачандара был проведён первый в современной истории общенациональный сход абхазского народа, на котором выразили недовольство понижением статуса Абхазии до уровня автономии, непосредственно входящей в состав Грузинской ССР. Участники схода также выразили недовольство по вопросу предстоящей коллективизации и озвучили недоверие по отношению к властям Абхазии и их действиям. О предпосылках "Дурипшского схода", его историческом значении и последствиях в эфире радио Sputnik рассказал историк Аслан Авидзба. "Это было показателем того, что люди были недовольны, и люди, крестьяне, были способны выражать свое мнение. Показателем того, что они могли ставить цели и чего могли добиться. Мы должны понимать, что иного можно добиться только ценой собственной жизни, а то же самое можно добиться в других условиях без усилий. В тех условиях, что бы они не предусмотрели, как бы они не сделали, они не добились бы большего, чем пытался сделать тогда сделать руководитель", - сказал Авидзба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, история, ссср, грузия, нестор лакоба, иосиф сталин (джугашвили), лаврентий берия, аудио