https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-v-sredu-1-marta-1044373905.html

Часть Сухума останется без воды в среду 1 марта

Часть Сухума останется без воды в среду 1 марта

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T20:00+0300

2023-02-28T20:00+0300

2023-02-28T20:00+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/09/0f/1033214301_0:192:2600:1655_1920x0_80_0_0_ec3252a5457dfc67846b52958c6d44c1.jpg

СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится в 18:00.Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, района вокзала, жителей улиц Эшба, Аланской, Гочуа и Вайнахской.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум