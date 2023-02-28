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Часть Сухума останется без воды в среду 1 марта
Часть Сухума останется без воды в среду 1 марта
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T20:00+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала". Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится в 18:00.Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, района вокзала, жителей улиц Эшба, Аланской, Гочуа и Вайнахской.
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Часть Сухума останется без воды в среду 1 марта
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Часть Сухума останется без питьевой воды завтра, 1 марта, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Подача воды прекратится в 00:00 и возобновится в 18:00.
Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, района вокзала, жителей улиц Эшба, Аланской, Гочуа и Вайнахской.