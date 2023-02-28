https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/edinovremennye-vyplaty-naznacheny-semyam-dobrovoltsev-nikity-zukhba-i-matbeya-abidzhba-1044361408.html

Единовременные выплаты назначены семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба

Единовременные выплаты назначены семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 28 февраля. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T12:10+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Кабинет министров Абхазии назначил вдове и матери добровольцев Матбея Абиджба и Никиты Зухба, погибших на Донбассе, единовременные социальные выплаты в размере миллиона рублей. Кроме того, семье Матбея Абиджба, у которого осталось трое несовершеннолетних детей, назначено ежемесячное пособие – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Выплаты будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета.

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