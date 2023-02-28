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Единовременные выплаты назначены семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба
Единовременные выплаты назначены семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба
Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 28 февраля. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T12:10+0300
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в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Кабинет министров Абхазии назначил вдове и матери добровольцев Матбея Абиджба и Никиты Зухба, погибших на Донбассе, единовременные социальные выплаты в размере миллиона рублей. Кроме того, семье Матбея Абиджба, у которого осталось трое несовершеннолетних детей, назначено ежемесячное пособие – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Выплаты будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета.
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Единовременные выплаты назначены семьям добровольцев Никиты Зухба и Матбея Абиджба
12:10 28.02.2023 (обновлено: 12:22 28.02.2023)
Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме во вторник, 28 февраля.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Кабинет министров Абхазии назначил вдове и матери добровольцев Матбея Абиджба и Никиты Зухба, погибших на Донбассе, единовременные социальные выплаты в размере миллиона рублей.
Кроме того, семье Матбея Абиджба, у которого осталось трое несовершеннолетних детей, назначено ежемесячное пособие – по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
Выплаты будут осуществляться за счет средств республиканского бюджета.