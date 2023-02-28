https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/glava-mid-pridnestrovya-rasskazal-o-situatsii-na-granitse-i-provokatsiyakh-kieva-1044372719.html

Глава МИД Приднестровья рассказал о ситуации на границе и провокациях Киева

Глава МИД Приднестровья рассказал о ситуации на границе и провокациях Киева

Ситуация в Приднестровской Молдавской Республике остается напряженной, но оснований для чрезмерного беспокойства нет, считает глава приднестровского МИД. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T18:48+0300

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Ситуация в Приднестровье остается стабильно напряженной, заявил глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.Он пояснил, что этому способствуют и действия Украины, и "определенные манипуляции силового характера у границы", и действия молдавских политиков. Игнатьев пояснил, что власти Приднестровья готовы обеспечить стабильность, безопасность и интересы граждан республики и просят их не поддаваться панике, которая раздувается извне. Подробнее о том, как внешние игроки влияют на обстановку в Приднестровье, чего добиваются власти Молдовы и насколько защищен военный склад в селе Колбасна, смотрите в интервью Sputnik.

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