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Глава МИД Приднестровья рассказал о ситуации на границе и провокациях Киева
Глава МИД Приднестровья рассказал о ситуации на границе и провокациях Киева
Ситуация в Приднестровской Молдавской Республике остается напряженной, но оснований для чрезмерного беспокойства нет, считает глава приднестровского МИД. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T18:48+0300
2023-02-28T18:48+0300
2023-02-28T18:48+0300
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Ситуация в Приднестровье остается стабильно напряженной, заявил глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.Он пояснил, что этому способствуют и действия Украины, и "определенные манипуляции силового характера у границы", и действия молдавских политиков. Игнатьев пояснил, что власти Приднестровья готовы обеспечить стабильность, безопасность и интересы граждан республики и просят их не поддаваться панике, которая раздувается извне. Подробнее о том, как внешние игроки влияют на обстановку в Приднестровье, чего добиваются власти Молдовы и насколько защищен военный склад в селе Колбасна, смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео
Глава МИД Приднестровья рассказал о ситуации на границе и провокациях Киева
Ситуация в Приднестровской Молдавской Республике остается напряженной, но оснований для чрезмерного беспокойства нет, считает глава приднестровского МИД.
Ситуация в Приднестровье остается стабильно напряженной, заявил глава приднестровского внешнеполитического ведомства Виталий Игнатьев.
Он пояснил, что этому способствуют и действия Украины, и "определенные манипуляции силового характера у границы", и действия молдавских политиков.
Игнатьев пояснил, что власти Приднестровья готовы обеспечить стабильность, безопасность и интересы граждан республики и просят их не поддаваться панике, которая раздувается извне.
Подробнее о том, как внешние игроки влияют на обстановку в Приднестровье, чего добиваются власти Молдовы и насколько защищен военный склад в селе Колбасна, смотрите в интервью Sputnik.