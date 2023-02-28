https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/grazhdanin-i-nachalnik-dzhopua-o-zakone-o-selskom-khozyaystve-1044345130.html

Гражданин и начальник: Джопуа о законе "О сельском хозяйстве"

Гражданин и начальник: Джопуа о законе "О сельском хозяйстве"

Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия". О правовых основах закона и о том, как он... 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T10:16+0300

2023-02-28T10:16+0300

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Гражданин и начальник: Джопуа о законе "О сельском хозяйстве" Гражданин и начальник: Джопуа о законе "О сельском хозяйстве"

Основная цель закона – развитие сельскохозяйственной отрасли и определение долгосрочной политики, сказал в интервью радио Sputnik Джопуа.В соответствии с нормами закона на развитие отрасли ежегодно из республиканского бюджета должно выделяться не менее 5%.По словам министра сельского хозяйства, это условие вызвало споры, так как оно противоречит бюджетному устройству – в проекте республиканского бюджета нет фиксированного процента выделяемых средств ни для одной отрасли.Однако, по мнению Джопуа, раз депутаты решили принять закон в окончательном чтении, они могут разработать и подзаконные акты для устранения противоречий. По его словам, закон находится в разработке уже три года, изначально он подготавливался к рассмотрению еще депутатами прошлого созыва.Если бы закон вступил в силу в начале 2023 года, то на сельское хозяйство было выделено около 400 миллионов рублей, которые могли бы стать "подушкой безопасности" для отрасли, отметил министр.Одно из условий принятие закона – разработка долгосрочной программы по развитию сельского хозяйства сроком как минимум на три года.По словам Беслана Джопуа, Министерство сельского хозяйства с привлечением специалистов в ближайшее время приступит к разработке программы.Полная версия беседы в аудиофайле.

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