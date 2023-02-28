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Кабмин Абхазии перераспределил остатки республиканского бюджета за 2022 год
Кабмин Абхазии перераспределил остатки республиканского бюджета за 2022 год
Постановление подлежит применению при исполнении республиканского бюджета в 2023 года. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T12:22+0300
2023-02-28T12:22+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии перераспределил остатки средств из республиканского бюджета на 1 января 2023 года. Часть денег была направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционной деятельности, цели, установленные решениями сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией. Также остаток средств был направлен на покрытие временных кассовых разрывов, которые возникают во время исполнения республиканского бюджета, и на выплаты, сокращающие долговые обязательства и заимствования.
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Кабмин Абхазии перераспределил остатки республиканского бюджета за 2022 год
12:22 28.02.2023 (обновлено: 12:37 28.02.2023)
Постановление подлежит применению при исполнении республиканского бюджета в 2023 года.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии перераспределил остатки средств из республиканского бюджета на 1 января 2023 года.
Часть денег была направлена на социально-экономическое развитие Абхазии, бюджетные инвестиции и поддержку инвестиционной деятельности, цели, установленные решениями сопредседателей Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией.
Также остаток средств был направлен на покрытие временных кассовых разрывов, которые возникают во время исполнения республиканского бюджета, и на выплаты, сокращающие долговые обязательства и заимствования.