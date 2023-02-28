https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/kabmin-prinyal-postanovlenie-o-novykh-tamozhennykh-tarifakh-dlya-nekotorykh-tovarov-1044361019.html
Кабмин принял постановление о новых таможенных тарифах для некоторых товаров
Кабмин принял постановление о новых таможенных тарифах для некоторых товаров
Постановление Кабинета министров Абхазии вступит в силу не ранее, чем через два месяца. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T11:52+0300
2023-02-28T11:52+0300
2023-02-28T12:01+0300
в абхазии
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии постановил ввести в действие новый таможенный тариф для ряда товаров.По словам министра экономики Кристины Озган, таможенный тариф был принят в 2005 году, и в постановление были внесены изменения размера пошлин для некоторых товаров.Ставки сохраняются почти на 90% позиций, пошлина повысилась на газированную и минеральную воду, завезенную не из России, солодовое пиво, игристые вина, табачные изделия, одежду и обувь.Также будет применяться нулевая ставка пошлины для групп удобрения в рамках поддержки сельского хозяйства.По словам Озган, объем внешней торговли в Абхазии в 2022 году составил 39,9 миллиарда рублей, импорт – более 32 миллиардов, экспорт – более 6 миллиардов. Также Кабинет министров Абхазии утвердил перечень товаров, которые подлежат лицензированию перед ввозом.
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абхазия
Кабмин принял постановление о новых таможенных тарифах для некоторых товаров
11:52 28.02.2023 (обновлено: 12:01 28.02.2023)
Постановление Кабинета министров Абхазии вступит в силу не ранее, чем через два месяца.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik, Асмат Цвижба. Кабинет министров Абхазии постановил ввести в действие новый таможенный тариф для ряда товаров.
По словам министра экономики Кристины Озган, таможенный тариф был принят в 2005 году, и в постановление были внесены изменения размера пошлин для некоторых товаров.
Ставки сохраняются почти на 90% позиций, пошлина повысилась на газированную и минеральную воду, завезенную не из России, солодовое пиво, игристые вина, табачные изделия, одежду и обувь.
Также будет применяться нулевая ставка пошлины для групп удобрения в рамках поддержки сельского хозяйства.
По словам Озган, объем внешней торговли в Абхазии в 2022 году составил 39,9 миллиарда рублей, импорт – более 32 миллиардов, экспорт – более 6 миллиардов.
Также Кабинет министров Абхазии утвердил перечень товаров, которые подлежат лицензированию перед ввозом.