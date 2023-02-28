https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/shat-ipa-natsionalnaya-ekonomika-abkhazii-funktsioniruet-v-opasnom-rezhime--1044358846.html

Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме

Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме

О том, как в Абхазии обстоят дела с экономической безопасностью, в эфире радио Sputnik рассказала сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шат-ипа. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

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Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме

Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили участники круглого стола в Центре социально-экономических исследований. Выступления экспертов были посвящены внешним и внутренним угрозам современной Абхазии. О том, какие угрозы стоят перед экономикой страны, как их нивелировать, рассказала экономист Хатуна Шат-ипа. Как она отметила, безопасность сегодня – актуальная тема для всего мира. Участники круглого стола говорили о внешней безопасности, о социальной и демографической и экономической безопасности внутри страны. "Национальная экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов власти, которые должны обеспечить и гарантировать защиту национальных интересов, гармоничное социальное развитие общества, несмотря на все внешние и внутренние сложности", – сказала Шат-ипа. Она подчеркнула, что есть допустимые нормы, характеризующие национальную безопасность. "По многим актуальным направлениям мы видим расхождение, превышающее допустимые нормы не на какие-то 5-10 процентов, а в разы. Это уровень инфляции, уровень безработицы, это сальдо внешне-торгового оборота, это дефицит бюджета. Это многие показатели уровня жизни. Все говорит о том, что ухудшается тенденция, разрывы нарастают, поэтому национальная экономика и государство в целом функционируют в опасном режиме", – отметила Хатуна Шат-ипа. Существует две модели государства – эксплуататорская и контрактная. В результате исследований, основанных на методике анализа статей расходов и доходов бюджета, оказалось, что Абхазия ближе к эксплуататорскому типу государства. Как отметила Шат-ипа, позитивным моментом является принятая программа развития Абхазии на 2022-2025 годы.Подробности слушайте в аудиофайле.

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