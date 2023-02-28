https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/shat-ipa-natsionalnaya-ekonomika-abkhazii-funktsioniruet-v-opasnom-rezhime--1044358846.html
Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме
Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме
О том, как в Абхазии обстоят дела с экономической безопасностью, в эфире радио Sputnik рассказала сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шат-ипа. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T13:05+0300
2023-02-28T13:05+0300
2023-02-28T13:17+0300
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Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме
Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме
Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили участники круглого стола в Центре социально-экономических исследований. Выступления экспертов были посвящены внешним и внутренним угрозам современной Абхазии. О том, какие угрозы стоят перед экономикой страны, как их нивелировать, рассказала экономист Хатуна Шат-ипа. Как она отметила, безопасность сегодня – актуальная тема для всего мира. Участники круглого стола говорили о внешней безопасности, о социальной и демографической и экономической безопасности внутри страны. "Национальная экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов власти, которые должны обеспечить и гарантировать защиту национальных интересов, гармоничное социальное развитие общества, несмотря на все внешние и внутренние сложности", – сказала Шат-ипа. Она подчеркнула, что есть допустимые нормы, характеризующие национальную безопасность. "По многим актуальным направлениям мы видим расхождение, превышающее допустимые нормы не на какие-то 5-10 процентов, а в разы. Это уровень инфляции, уровень безработицы, это сальдо внешне-торгового оборота, это дефицит бюджета. Это многие показатели уровня жизни. Все говорит о том, что ухудшается тенденция, разрывы нарастают, поэтому национальная экономика и государство в целом функционируют в опасном режиме", – отметила Хатуна Шат-ипа. Существует две модели государства – эксплуататорская и контрактная. В результате исследований, основанных на методике анализа статей расходов и доходов бюджета, оказалось, что Абхазия ближе к эксплуататорскому типу государства. Как отметила Шат-ипа, позитивным моментом является принятая программа развития Абхазии на 2022-2025 годы.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, наука, безопасность, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, экономика, наука, безопасность, аудио
Шат-ипа: национальная экономика Абхазии функционирует в опасном режиме
13:05 28.02.2023 (обновлено: 13:17 28.02.2023)
О том, как в Абхазии обстоят дела с экономической безопасностью, в эфире радио Sputnik рассказала сотрудник ЦСЭИ, кандидат экономических наук Хатуна Шат-ипа.
Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили участники круглого стола в Центре социально-экономических исследований. Выступления экспертов были посвящены внешним и внутренним угрозам современной Абхазии. О том, какие угрозы стоят перед экономикой страны, как их нивелировать, рассказала экономист Хатуна Шат-ипа.
Как она отметила, безопасность сегодня – актуальная тема для всего мира. Участники круглого стола говорили о внешней безопасности, о социальной и демографической и экономической безопасности внутри страны.
"Национальная экономическая безопасность – это состояние экономики и институтов власти, которые должны обеспечить и гарантировать защиту национальных интересов, гармоничное социальное развитие общества, несмотря на все внешние и внутренние сложности", – сказала Шат-ипа.
Она подчеркнула, что есть допустимые нормы, характеризующие национальную безопасность.
"По многим актуальным направлениям мы видим расхождение, превышающее допустимые нормы не на какие-то 5-10 процентов, а в разы. Это уровень инфляции, уровень безработицы, это сальдо внешне-торгового оборота, это дефицит бюджета. Это многие показатели уровня жизни. Все говорит о том, что ухудшается тенденция, разрывы нарастают, поэтому национальная экономика и государство в целом функционируют в опасном режиме", – отметила Хатуна Шат-ипа.
Существует две модели государства – эксплуататорская и контрактная. В результате исследований, основанных на методике анализа статей расходов и доходов бюджета, оказалось, что Абхазия ближе к эксплуататорскому типу государства.
"Контрактное государство ближе к идеальному – государство выступает гарантом, разрабатывает правила, они выполняются, и граждане тоже отвечают взаимностью, выполняют свои обязательства перед государством. В эксплуататорском государстве максимум доходов получает группа, которая контролирует государственный аппарат. То есть не создаются институты развития", – рассказала экономист.
Как отметила Шат-ипа, позитивным моментом является принятая программа развития Абхазии на 2022-2025 годы.
"Если программа принята, то мы ожидали, что автоматически будут внесены серьезные структурные изменения в бюджет, но мы замечаем, что в бюджете меняются отдельные статьи. Структурно по по годам ничего не меняется, независимо от выборов, от состава Парламента... Что нужно менять? Высокую долю на содержание исполнительной власти – 53 процента в 2023 году, 18 процентов идет на развитие экономики, столько же на развитие социалки. Такой дисбаланс. Сигналом для нас будет, если эти структурные перекосы начнут сокращаться. Для этого нужна программа реформирования органов власти и управления", – подчеркнула экономист.
Подробности слушайте в аудиофайле
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