https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/sorvana-popytka-kieva-atakovat-obekty-na-kubani-i-v-adygee-s-pomoschyu-dronov-1044367820.html

Сорвана попытка Киева атаковать объекты на Кубани и в Адыгее с помощью дронов

Сорвана попытка Киева атаковать объекты на Кубани и в Адыгее с помощью дронов

Атаку двух украинских дронов сорвали подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Вооруженных сил России. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-28T15:37+0300

2023-02-28T15:37+0300

2023-02-28T16:02+0300

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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российские войска пресекли попытку Украины атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России."28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", – говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от заданной траектории. Один упал в поле, другой не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

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2023

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