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Сорвана попытка Киева атаковать объекты на Кубани и в Адыгее с помощью дронов
Сорвана попытка Киева атаковать объекты на Кубани и в Адыгее с помощью дронов
Атаку двух украинских дронов сорвали подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Вооруженных сил России. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T15:37+0300
2023-02-28T15:37+0300
2023-02-28T16:02+0300
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СУХУМ, 28 фев – Sputnik. Российские войска пресекли попытку Украины атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны России."28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", – говорится в сообщении.Ведомство уточняет, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от заданной траектории. Один упал в поле, другой не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.
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новости, министерство обороны рф, россия
новости, министерство обороны рф, россия
Сорвана попытка Киева атаковать объекты на Кубани и в Адыгее с помощью дронов
15:37 28.02.2023 (обновлено: 16:02 28.02.2023)
Атаку двух украинских дронов сорвали подразделения РЭБ (радиоэлектронной борьбы) Вооруженных сил России.
СУХУМ, 28 фев – Sputnik.
Российские войска пресекли попытку Украины атаковать объекты в Краснодарском крае и Адыгее с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает
Минобороны России.
"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", – говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от заданной траектории. Один упал в поле, другой не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.