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Сухостой загорелся в трех селах Очамчырского района
Сухостой загорелся в трех селах Очамчырского района
У сел Адзюбжа, Маркула и Моква горит восемь гектаров сухостоя, угрозы жилым домам нет. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T23:03+0300
2023-02-28T23:03+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Горение сухостоя зафиксировано в трех селах Очамчырского района - Адзюбже, Маркуле и Мокве, сообщил глава пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия.По его словам, очаги возгорания в Адзюбже были ликвидированы, в Мокве и Маркуле работают спасательные отряды.Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Сейчас общая площадь возгорания составляет около восьми гектаров, но угрозы для жилых домов нет.
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абхазия, мчс абхазии, новости
абхазия, мчс абхазии, новости
Сухостой загорелся в трех селах Очамчырского района
У сел Адзюбжа, Маркула и Моква горит восемь гектаров сухостоя, угрозы жилым домам нет.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Горение сухостоя зафиксировано в трех селах Очамчырского района - Адзюбже, Маркуле и Мокве, сообщил глава пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия.
По его словам, очаги возгорания в Адзюбже были ликвидированы, в Мокве и Маркуле работают спасательные отряды.
Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Сейчас общая площадь возгорания составляет около восьми гектаров, но угрозы для жилых домов нет.