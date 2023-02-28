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Сухостой загорелся в трех селах Очамчырского района

Сухостой загорелся в трех селах Очамчырского района

У сел Адзюбжа, Маркула и Моква горит восемь гектаров сухостоя, угрозы жилым домам нет. 28.02.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Горение сухостоя зафиксировано в трех селах Очамчырского района - Адзюбже, Маркуле и Мокве, сообщил глава пожарно-спасательной части района Мурман Пачулия.По его словам, очаги возгорания в Адзюбже были ликвидированы, в Мокве и Маркуле работают спасательные отряды.Причиной возгорания Пачулия назвал человеческий фактор. Сейчас общая площадь возгорания составляет около восьми гектаров, но угрозы для жилых домов нет.

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