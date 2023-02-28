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Завершен прием заявок на участие в программе развития сельского хозяйства в Абхазии
Завершен прием заявок на участие в программе развития сельского хозяйства в Абхазии
На развитие сельского хозяйства в 2023 году из бюджета выделено 90 миллиона рублей. 28.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-28T20:47+0300
2023-02-28T20:47+0300
2023-02-28T20:47+0300
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СУХУМ, 28 фев - Sputnik. Министерство сельского хозяйства Абхазии приостановило прием заявок на участие в ведомственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на 2023 год", сообщает пресс-служба ведомства. Всего на программу в 2023 году было выделено 90 миллионов рублей из бюджета, отбором подходящих проектов займутся рабочие группы, которые будут, в том числе, выезжать на место предполагаемой реализации проекта. Из общей суммы 30 миллионов рублей будет выделено на проекты по растениеводству, на проекты по животноводству - три миллиона рублей, на развитие рыбной отрасли - пять миллионов рублей, на переработку сельхозпродукции - 30 миллионов рублей, на приобретение средств малой механизации - 22 миллиона рублей.
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абхазия, новости, сельское хозяйство
абхазия, новости, сельское хозяйство
Завершен прием заявок на участие в программе развития сельского хозяйства в Абхазии
На развитие сельского хозяйства в 2023 году из бюджета выделено 90 миллиона рублей.
СУХУМ, 28 фев - Sputnik.
Министерство сельского хозяйства Абхазии приостановило прием заявок на участие в ведомственной целевой программе "Развитие сельского хозяйства на 2023 год", сообщает
пресс-служба ведомства.
Всего на участие в программе было подано 264 проекта на общую сумму 167,9 миллиона рублей.
Всего на программу в 2023 году было выделено 90 миллионов рублей из бюджета, отбором подходящих проектов займутся рабочие группы, которые будут, в том числе, выезжать на место предполагаемой реализации проекта.
Из общей суммы 30 миллионов рублей будет выделено на проекты по растениеводству, на проекты по животноводству - три миллиона рублей, на развитие рыбной отрасли - пять миллионов рублей, на переработку сельхозпродукции - 30 миллионов рублей, на приобретение средств малой механизации - 22 миллиона рублей.