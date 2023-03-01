https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/nachisleniya-tamozhennykh-platezhey-v-abkhazii-s-nachala-2023-goda-1044380035.html

Начисление таможенных платежей в Абхазии с начала 2023 года

Начисление таможенных платежей в Абхазии с начала 2023 года

План поступлений с 1 января по 24 февраля 2023 года был перевыполнен на 8%. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

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С начала 2023 года поступление таможенных платежей составило 356 миллионов рублей, при плане 340 миллионов рублей, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция на заседании Кабинета министров.Перевыполнение плана – 108%. За аналогичный период 2021 года поступления составили – 308 миллионов рублей, в 2022 году – 331 миллион рублей.

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