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Начисление таможенных платежей в Абхазии с начала 2023 года
Начисление таможенных платежей в Абхазии с начала 2023 года
План поступлений с 1 января по 24 февраля 2023 года был перевыполнен на 8%. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
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С начала 2023 года поступление таможенных платежей составило 356 миллионов рублей, при плане 340 миллионов рублей, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция на заседании Кабинета министров.Перевыполнение плана – 108%. За аналогичный период 2021 года поступления составили – 308 миллионов рублей, в 2022 году – 331 миллион рублей.
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Начисление таможенных платежей в Абхазии с начала 2023 года
11:10 01.03.2023 (обновлено: 13:02 01.03.2023)
План поступлений с 1 января по 24 февраля 2023 года был перевыполнен на 8%.
С начала 2023 года поступление таможенных платежей составило 356 миллионов рублей, при плане 340 миллионов рублей, сообщил председатель Государственного таможенного комитета Отар Хеция на заседании Кабинета министров.
Перевыполнение плана – 108%. За аналогичный период 2021 года поступления составили – 308 миллионов рублей, в 2022 году – 331 миллион рублей.