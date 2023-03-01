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Турбаза: Пачулия и Бутба о возможностях Абхазии для горнолыжного спорта
Турбаза: Пачулия и Бутба о возможностях Абхазии для горнолыжного спорта
О горнолыжном туризме в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали фрирайдер Сандрик Пачулия и организатор горнолыжных туров Томас Бутба. 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T11:58+0300
2023-03-01T11:58+0300
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Турбаза: Пачулия и Бутба о возможностях Абхазии для горнолыжного спорта
Турбаза: Пачулия и Бутба о возможностях Абхазии для горнолыжного спорта
Насколько востребован горнолыжный туризм в Абхазии, кто предпочитает подобный отдых и каковы возможности для его развития в республике? Ответы на эти и другие вопросы в программе "Турбаза" дали люди, которые не понаслышке знают, что такое активный отдых в горах. Слушайте подкаст.
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Турбаза: Пачулия и Бутба о возможностях Абхазии для горнолыжного спорта
11:58 01.03.2023 (обновлено: 12:21 01.03.2023)
О горнолыжном туризме в Абхазии в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказали фрирайдер Сандрик Пачулия и организатор горнолыжных туров Томас Бутба.
Насколько востребован горнолыжный туризм в Абхазии, кто предпочитает подобный отдых и каковы возможности для его развития в республике?
Ответы на эти и другие вопросы в программе "Турбаза" дали люди, которые не понаслышке знают, что такое активный отдых в горах.