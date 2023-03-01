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Восхождение звезд: концерт музыкального шоу "Apsny-Star"
Восхождение звезд: концерт музыкального шоу "Apsny-Star"
Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Концерты будут проходить раз в месяц. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых... 01.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-01T14:20+0300
2023-03-01T14:26+0300
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Во вторник, 28 февраля на сцене Абхазской государственной филармонии предстали 15 конкурсантов. Они выступили с песнями, которые выбрали и репетировали самостоятельно.Наставники Ильда Кучуберия, Саида Агрба и Фая Мархолия выбрали в свои команды по пять участников. Те конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, смогли выбрать себе команду самостоятельно.В команду Саиды Агрба вошли Аслан Шакая, Амина Джарсалия, Миранда Мархолия, Самвел Миракян.В команду Ильды Кучуберия – Элана Кварчия, Лола Колбая, Астамур Вартанов, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия.За победу в команде Фаи Мархолия будут бороться Алан Беслан-ипа, Виктория Лабия, Нар Нанба, София Мяукина.Анри Лакашия и Шихан Сиргинава не были выбраны ни одним из наставников, но, согласно правилам проекта, они были случайной жеребьевкой выбраны в команды Фаи Мархолия и Саиды Агрба соответственно.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия
фото, фото , мультимедиа, абхазия

Восхождение звезд: концерт музыкального шоу "Apsny-Star"

14:20 01.03.2023 (обновлено: 14:26 01.03.2023)
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Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Концерты будут проходить раз в месяц. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых двух сезонов.
Во вторник, 28 февраля на сцене Абхазской государственной филармонии предстали 15 конкурсантов. Они выступили с песнями, которые выбрали и репетировали самостоятельно.
Наставники Ильда Кучуберия, Саида Агрба и Фая Мархолия выбрали в свои команды по пять участников. Те конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, смогли выбрать себе команду самостоятельно.
В команду Саиды Агрба вошли Аслан Шакая, Амина Джарсалия, Миранда Мархолия, Самвел Миракян.
В команду Ильды Кучуберия – Элана Кварчия, Лола Колбая, Астамур Вартанов, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия.
За победу в команде Фаи Мархолия будут бороться Алан Беслан-ипа, Виктория Лабия, Нар Нанба, София Мяукина.
Анри Лакашия и Шихан Сиргинава не были выбраны ни одним из наставников, но, согласно правилам проекта, они были случайной жеребьевкой выбраны в команды Фаи Мархолия и Саиды Агрба соответственно.
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.
Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На открытии первого концерта "Apsny-Star" выступила группа "Анатрио".

На открытии первого концерта &quot;Apsny-Star&quot; выступила группа &quot;Анатрио&quot;. - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

На открытии первого концерта "Apsny-Star" выступила группа "Анатрио".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поддержать конкурсантов пришли их друзья, члены семей и просто любители музыки.

Поддержать конкурсантов пришли их друзья, члены семей и просто любители музыки. - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поддержать конкурсантов пришли их друзья, члены семей и просто любители музыки.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюрпризом стало выступление наставников проекта – Саиды Агрба, Фаи Мархолия и Ильды Кучуберия.

Сюрпризом стало выступление наставников проекта – Саиды Агрба, Фаи Мархолия и Ильды Кучуберия. - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сюрпризом стало выступление наставников проекта – Саиды Агрба, Фаи Мархолия и Ильды Кучуберия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым из участников на сцену вышел Аслан Шакая с песней "I love my life" Робби Уильямса. Аслан - самый старший из участников, ему 32 года.

Первым из участников на сцену вышел Аслан Шакая с песней &quot;I love my life&quot; Робби Уильямса. Аслан - самый старший из участников, ему 32 года. - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первым из участников на сцену вышел Аслан Шакая с песней "I love my life" Робби Уильямса. Аслан - самый старший из участников, ему 32 года.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители активно делились в соцсетях видео с выступлениями певцов.

Зрители активно делились в соцсетях видео с выступлениями певцов. - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрители активно делились в соцсетях видео с выступлениями певцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Песню для первого выступления конкурсанты выбирали сами, номер они тоже репетировали самостоятельно.

Песню для первого выступления конкурсанты выбирали сами, номер они тоже репетировали самостоятельно. - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Песню для первого выступления конкурсанты выбирали сами, номер они тоже репетировали самостоятельно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Главной их задачей было впечатлить наставников, которые набирали себе команды.

Главной их задачей было впечатлить наставников, которые набирали себе команды. - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Главной их задачей было впечатлить наставников, которые набирали себе команды.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей участники впечатляли не только вокальными, но и внешними данными.

Зрителей участники впечатляли не только вокальными, но и внешними данными. - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Зрителей участники впечатляли не только вокальными, но и внешними данными.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Не все смогли усидеть на местах под зажигательное исполнение артистов.

Не все смогли усидеть на местах под зажигательное исполнение артистов. - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Не все смогли усидеть на местах под зажигательное исполнение артистов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники не скрывали своих симпатий, всячески поддерживали ребят на сцене и детально оценивали номер.

Наставники не скрывали своих симпатий, всячески поддерживали ребят на сцене и детально оценивали номер. - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Наставники не скрывали своих симпатий, всячески поддерживали ребят на сцене и детально оценивали номер.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Большинство вокалистов для первого выступления выбрали песни иностранных певцов.

Большинство вокалистов для первого выступления выбрали песни иностранных певцов. - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Большинство вокалистов для первого выступления выбрали песни иностранных певцов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди них были как известные хиты, так и недавно вышедшие композиции.

Среди них были как известные хиты, так и недавно вышедшие композиции. - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Среди них были как известные хиты, так и недавно вышедшие композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценивать выступление участников на следующих концертах будут члены жюри – музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба. Четвертый член жюри будет меняться каждый концерт.

Оценивать выступление участников на следующих концертах будут члены жюри – музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба. Четвертый член жюри будет меняться каждый концерт. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оценивать выступление участников на следующих концертах будут члены жюри – музыкальный продюсер Анри Гумба, Народная артистка Абхазии Нинель Бжания, солист Абхазской государственной капеллы Алхас Ферзба. Четвертый член жюри будет меняться каждый концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурсантка София Мяукина исполнила композицию "Останусь" и решила остаться в команде своего педагога Фаи Мархолия.

Конкурсантка София Мяукина исполнила композицию &quot;Останусь&quot; и решила остаться в команде своего педагога Фаи Мархолия. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Конкурсантка София Мяукина исполнила композицию "Останусь" и решила остаться в команде своего педагога Фаи Мархолия.

© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот сестра Фаи Мархолия – Миранда будет сражаться за победу в команде Саиды Агрба.

А вот сестра Фаи Мархолия – Миранда будет сражаться за победу в команде Саиды Агрба. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

А вот сестра Фаи Мархолия – Миранда будет сражаться за победу в команде Саиды Агрба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкант из Гала Ираклий Джумутия - единственный, кто исполнил песню на абхазском языке. Он попал в команду Ильды Кучуберия.

Музыкант из Гала Ираклий Джумутия - единственный, кто исполнил песню на абхазском языке. Он попал в команду Ильды Кучуберия. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыкант из Гала Ираклий Джумутия - единственный, кто исполнил песню на абхазском языке. Он попал в команду Ильды Кучуберия.

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