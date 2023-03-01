https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/voskhozhdenie-zvezd-kontsert-muzykalnogo-shou-apsny-star-1044384845.html

Восхождение звезд: концерт музыкального шоу "Apsny-Star"

Восхождение звезд: концерт музыкального шоу "Apsny-Star"

Проект продлится год и будет разделен на три сезона. Концерты будут проходить раз в месяц. Третий сезон – суперфинал, в котором встретятся финалисты первых... 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T14:20+0300

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Во вторник, 28 февраля на сцене Абхазской государственной филармонии предстали 15 конкурсантов. Они выступили с песнями, которые выбрали и репетировали самостоятельно.Наставники Ильда Кучуберия, Саида Агрба и Фая Мархолия выбрали в свои команды по пять участников. Те конкурсанты, которых выбрали сразу несколько наставников, смогли выбрать себе команду самостоятельно.В команду Саиды Агрба вошли Аслан Шакая, Амина Джарсалия, Миранда Мархолия, Самвел Миракян.В команду Ильды Кучуберия – Элана Кварчия, Лола Колбая, Астамур Вартанов, Адгур Лазария, Ираклий Джумутия.За победу в команде Фаи Мархолия будут бороться Алан Беслан-ипа, Виктория Лабия, Нар Нанба, София Мяукина.Анри Лакашия и Шихан Сиргинава не были выбраны ни одним из наставников, но, согласно правилам проекта, они были случайной жеребьевкой выбраны в команды Фаи Мархолия и Саиды Агрба соответственно.Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта.Главный приз шоу – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

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