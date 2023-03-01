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Завершен прием заявок на киноконкурс Минкульта Абхазии

Завершен прием заявок на киноконкурс Минкульта Абхазии

Съемки трех фильмов - двух короткометражных и одного документального, начнутся уже 11 мая. 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T17:29+0300

2023-03-01T17:29+0300

2023-03-01T17:29+0300

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СУХУМ, 1 мар - Sputnik. Завершен прием заявок и синопсисов на участие в конкурсе короткометражных и документальных фильмов, приуроченных к 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии, сообщает пресс-служба Министерства культуры."В Министерство культуры Республики Абхазия поступило 17 заявок. В ближайшие дни конкурсная комиссия отберет синопсисы. Третий этап конкурса – написание сценариев у участников, прошедших второй этап", - говорится в сообщении.Победителей определят 10 мая. А с 11 мая уже начнутся съемки трех выбранных фильмов. На это будет выделено три гранта. Два гранта по 300 тысяч рублей пойдут на создание двух короткометражных фильмов, а грант в 400 тысяч рублей от Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии пойдет на съемку документального кино.

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