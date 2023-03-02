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Ардзинба: Абхазия предложила трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью
Ардзинба: Абхазия предложила трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью
Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил в четверг на пресс-конференции президент Абхазии Аслан... 02.03.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Абхазия предложила выстраивать трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба по итогам пресс-конференции президента.Министр добавил, что Минск давно подтвердил статус столицы, где сбалансированно решаются серьезные дипломатические вопросы.По словам министра, Женеву трудно считать нейтральным местом, где обеспечиваются равные условия для всех участников переговорного процесса. "Минск может стать таким местом. Будем смотреть за развитием событий. Безусловно, по всем вопросам будем координировать наши действия с российскими и осетинскими братьями", - заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
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инал ардзинба, аслан бжания, абхазия, белоруссия, политика
инал ардзинба, аслан бжания, абхазия, белоруссия, политика

Ардзинба: Абхазия предложила трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью

20:40 02.03.2023 (обновлено: 20:59 02.03.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Инал Ардзинба
Инал Ардзинба - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил в четверг на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Абхазия предложила выстраивать трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба по итогам пресс-конференции президента.
"Треугольник Сухум-Москва-Минск в перспективе может стать эффективным инструментом по решению многих вопросов. Глава государства сегодня на своей пресс-конференции это подчеркнул. Мы будем активно работать над этим", - отметил Ардзинба.
Министр добавил, что Минск давно подтвердил статус столицы, где сбалансированно решаются серьезные дипломатические вопросы.
По словам министра, Женеву трудно считать нейтральным местом, где обеспечиваются равные условия для всех участников переговорного процесса.
"Минск может стать таким местом. Будем смотреть за развитием событий. Безусловно, по всем вопросам будем координировать наши действия с российскими и осетинскими братьями", - заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.
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