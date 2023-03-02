https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/ardzinba-abkhaziya-predlozhila-trekhstoronnie-mekhanizmy-konsultatsiy-s-rossiey-i-belarusyu---1044423009.html

Ардзинба: Абхазия предложила трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью

Ардзинба: Абхазия предложила трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью

Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил в четверг на пресс-конференции президент Абхазии Аслан... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T20:40+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Абхазия предложила выстраивать трехсторонние механизмы консультаций с Россией и Беларусью, заявил министр иностранных дел Инал Ардзинба по итогам пресс-конференции президента.Министр добавил, что Минск давно подтвердил статус столицы, где сбалансированно решаются серьезные дипломатические вопросы.По словам министра, Женеву трудно считать нейтральным местом, где обеспечиваются равные условия для всех участников переговорного процесса. "Минск может стать таким местом. Будем смотреть за развитием событий. Безусловно, по всем вопросам будем координировать наши действия с российскими и осетинскими братьями", - заявил глава МИД Абхазии Инал Ардзинба.

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