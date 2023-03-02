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Аслан Бжания прокомментировал тему строительства апартаментов в Абхазии
Аслан Бжания прокомментировал тему строительства апартаментов в Абхазии
Строительство апартаментов принесет колоссальную выгоду нашему населению, уверен президент Абхазии. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T18:55+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал тему строительства апартаментов."Я абсолютно убежден в том, что строительство апартаментов принесет колоссальную выгоду нашему населению. Это рабочие места, это платежи в бюджет, это развитие восточных районов Абхазии, это ускорение процесса газификации, процесса строительства аэропорта, восстановления железной дороги. Это гости, которые не имеют политических прав, гости, которые не имеют права прописаться, гости, которые имеют право находиться на территории Абхазии определенное количество дней", - отметил глава государства. Законопроект был опубликован на сайте Кабинета министров 3 февраля. Он разработан с целью восполнения пробелов в законодательстве в отношении размещения, проектирования и строительства, владения, пользования и распоряжения апарт-отелями и апартаментами и определения их правового статуса.
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аслан бжания, экономика, политика, абхазия
аслан бжания, экономика, политика, абхазия

Аслан Бжания прокомментировал тему строительства апартаментов в Абхазии

18:55 02.03.2023
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Дом под заселение по программе реновации в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2023
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Строительство апартаментов принесет колоссальную выгоду нашему населению, уверен президент Абхазии.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания прокомментировал тему строительства апартаментов.
"Я абсолютно убежден в том, что строительство апартаментов принесет колоссальную выгоду нашему населению. Это рабочие места, это платежи в бюджет, это развитие восточных районов Абхазии, это ускорение процесса газификации, процесса строительства аэропорта, восстановления железной дороги. Это гости, которые не имеют политических прав, гости, которые не имеют права прописаться, гости, которые имеют право находиться на территории Абхазии определенное количество дней", - отметил глава государства.
Законопроект был опубликован на сайте Кабинета министров 3 февраля. Он разработан с целью восполнения пробелов в законодательстве в отношении размещения, проектирования и строительства, владения, пользования и распоряжения апарт-отелями и апартаментами и определения их правового статуса.
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