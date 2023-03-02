https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/bzhaniya-minsk-mozhet-stat-ploschadkoy-dlya-obsuzhdeniya-voprosov-bezopasnosti-na-yuzhnom-kavkaze-1044413210.html

Бжания: Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе

Бжания: Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 2 марта, проводит пресс-конференцию по итогам визита в Россию и Беларусь. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.По словам Бжания, были силы, которые не хотели встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому он акцентировал свое внимание на острой реакции со стороны Грузии .Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

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аслан бжания, абхазия, россия, белоруссия, политика