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Бжания: Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе
Бжания: Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе
Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 2 марта, проводит пресс-конференцию по итогам визита в Россию и Беларусь. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T14:30+0300
2023-03-02T14:30+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.По словам Бжания, были силы, которые не хотели встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому он акцентировал свое внимание на острой реакции со стороны Грузии .Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.
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аслан бжания, абхазия, россия, белоруссия, политика
Бжания: Минск может стать площадкой для обсуждения вопросов безопасности на Южном Кавказе
14:30 02.03.2023 (обновлено: 15:04 02.03.2023)
Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 2 марта, проводит пресс-конференцию по итогам визита в Россию и Беларусь.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Минск может стать нейтральной площадкой для обсуждения проблем по безопасности на Южном Кавказе, заявил на пресс-конференции президент Абхазии Аслан Бжания.
"Контакты (с Беларусью - прим.) принесут огромное количество добрых дел в перспективе", – сказал президента.
По словам Бжания, были силы, которые не хотели встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, поэтому он акцентировал свое внимание на острой реакции со стороны Грузии .
Президент Абхазии Аслан Бжания прибыл 20 февраля с визитом в Беларусь, где встретился с президентом Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.