https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/bzhaniya-nazval-slozhnost-proekta-po-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1044415594.html

Бжания назвал сложность проекта по реконструкции Сухумского аэропорта

Бжания назвал сложность проекта по реконструкции Сухумского аэропорта

Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х отсюда совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T16:20+0300

2023-03-02T16:20+0300

2023-03-02T16:29+0300

в абхазии

сухумский аэропорт

аслан бжания

абхазия

россия

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. У Абхазии нет возможности финансировать реконструкцию Сухумского аэропорта, именно поэтому сложно найти инвестора, который возьмет все расходы на себя, а объект останется в собственности государства, заявил Аслан Бжания. Проект строительства Сухумского аэропорта до конца апреля должен пройти государственную экспертизу.Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

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сухумский аэропорт, аслан бжания, абхазия, россия