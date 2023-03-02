https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/bzhaniya-nazval-slozhnost-proekta-po-rekonstruktsii-sukhumskogo-aeroporta-1044415594.html
Бжания назвал сложность проекта по реконструкции Сухумского аэропорта
Бжания назвал сложность проекта по реконструкции Сухумского аэропорта
Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х отсюда совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен... 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T16:20+0300
2023-03-02T16:20+0300
2023-03-02T16:29+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. У Абхазии нет возможности финансировать реконструкцию Сухумского аэропорта, именно поэтому сложно найти инвестора, который возьмет все расходы на себя, а объект останется в собственности государства, заявил Аслан Бжания. Проект строительства Сухумского аэропорта до конца апреля должен пройти государственную экспертизу.Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.
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сухумский аэропорт, аслан бжания, абхазия, россия
сухумский аэропорт, аслан бжания, абхазия, россия
Бжания назвал сложность проекта по реконструкции Сухумского аэропорта
16:20 02.03.2023 (обновлено: 16:29 02.03.2023)
Сухумский аэропорт был построен в 60-е годы. До начала 90-х отсюда совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. У Абхазии нет возможности финансировать реконструкцию Сухумского аэропорта, именно поэтому сложно найти инвестора, который возьмет все расходы на себя, а объект останется в собственности государства, заявил Аслан Бжания.
В России такие объекты, как Сухумский аэропорт, строятся совместно государством и бизнесом, при этом государство берет на себя 75% затрат, объяснил президент.
Проект строительства Сухумского аэропорта до конца апреля должен пройти государственную экспертизу.
Работа по запуску Сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. После открытия аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.