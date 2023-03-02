https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/delo-v-otnoshenii-sotrudnikov-uvd-po-gagrskomu-rayonu-peredano-v-sud--1044409146.html
Дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району передано в суд
Дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району передано в суд
Сотрудники УВД по Гагрскому району обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T13:35+0300
2023-03-02T13:35+0300
2023-03-02T14:37+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. Оперуполномоченного младшего лейтенанта милиции Тимура Аншба и оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями Мишелия И.Р обвиняют в превышении должностных полномочий.По данным следствия, 7 апреля этого года Багателия совместно с членами опергруппы Аншба, Джалагония , Читанава и Мишелия, находясь при исполнении своих должностных полномочий, патрулировали территорию у смотровой площадки недалеко от Мамзыщхи, и задержали гражданина России Артема Русских. Правоохранители посчитали, что Русских делает тайные закладки с наркотиками, и задержали его с нарушениями законных процедур. В тот же день Русских снова был задержан сотрудниками УВД вместе с супругой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Их доставили в отделение милиции, где с нарушением действующего законодательства провели их опрос и личный досмотр. При участии Русских был обследован их гостевой номер в "Black-Sea".Сотрудники УВД применили к задержанному Русских физическое насилие, наносили удары ногами и руками, а также угрожали оружием. Затем вывезли его на пустырь в Гагрском районе и избили резиновой дубинкой.
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суд, гагрский район, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии
суд, гагрский район, генеральная прокуратура абхазии, абхазия, мвд абхазии
Дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району передано в суд
13:35 02.03.2023 (обновлено: 14:37 02.03.2023)
Сотрудники УВД по Гагрскому району обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Уголовное дело в отношении сотрудников УВД по Гагрскому району передано в суд для рассмотрения по существу, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Начальника отделения по борьбе с имущественными преступлениями отдела угрозыска УВД по Гагрскому району Хаджарата Багателия, участкового уполномоченного милиции Дмитрия Джалагония, оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями Читанава А.Л. обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия и оружия.
Оперуполномоченного младшего лейтенанта милиции Тимура Аншба и оперуполномоченного отделения по борьбе с имущественными преступлениями Мишелия И.Р обвиняют в превышении должностных полномочий.
По данным следствия, 7 апреля этого года Багателия совместно с членами опергруппы Аншба, Джалагония , Читанава и Мишелия, находясь при исполнении своих должностных полномочий, патрулировали территорию у смотровой площадки недалеко от Мамзыщхи, и задержали гражданина России Артема Русских. Правоохранители посчитали, что Русских делает тайные закладки с наркотиками, и задержали его с нарушениями законных процедур.
В тот же день Русских снова был задержан сотрудниками УВД вместе с супругой Дарьей Морозовой и подругой Полиной Салминой. Их доставили в отделение милиции, где с нарушением действующего законодательства провели их опрос и личный досмотр. При участии Русских был обследован их гостевой номер в "Black-Sea".
Сотрудники УВД применили к задержанному Русских физическое насилие, наносили удары ногами и руками, а также угрожали оружием. Затем вывезли его на пустырь в Гагрском районе и избили резиновой дубинкой.