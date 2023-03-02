Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Сухуме

“Суть фестиваля в том, что в МИДе, Госдуме и Роскосмосе ставят елки, которые наряжают игрушками талантливых детей. В Роскосмосе была номинация “Космическая елка”, в Госдуме - “Новый год в традициях СССР”, в МИДе - “Елка мира и дружбы”. В этом году так получилось, что мне в Госдуме рассказали об этом конкурсе. Я подумала, что хорошо бы поучаствовать в нем. Приехала в Абхазию, сделали объявление, но отклика большого не получили. Тогда мы провели в Адзюбже, в Сухуме и Гагре ряд мастер-классов “Новогодние игрушки своими руками”. Мы рассказали детям про эти три номинации. Так 11 детей решили отправить на конкурс свои игрушки”, - рассказала Калягина.