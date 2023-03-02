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Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Сухуме
Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Сухуме
Фестиваль "Фейерверк новогодних игрушек" проводится общественной организацией “Синергия талантов”. В этом году в нем приняли участие дети из 50 регионов России... 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T19:10+0300
2023-03-02T19:10+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Доме Москвы в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала председатель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина.Организаторами выступили "Союз российских соотечественников в РА" совместно с молодежной организацией "МДА".Игрушки абхазских детей были отмечены жюри. Все 11 конкурсантов вышли в финал, а Эмир Горобцов и Виктория Иванова стали победителями в номинации "Космическая елка”.Калягина поблагодарила "Дом Москвы" и Координационного союза организаций русских соотечественников.Конкурс проходит в рамках работы Комиссии по вопросам патриотического и духовно- нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Его председателем является Виктор Петрович Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы РФ, казачий генерал. В этом году в фестивале приняли участие талантливые дети из 50 регионов России и 59 стран мира.
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образование, дети, абхазия
образование, дети, абхазия
Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Сухуме
19:10 02.03.2023 (обновлено: 21:01 02.03.2023)
Фестиваль "Фейерверк новогодних игрушек" проводится общественной организацией “Синергия талантов”. В этом году в нем приняли участие дети из 50 регионов России и 59 стран мира.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik, Сария Кварацхелия. Финалистов российского фестиваля "Фейерверк новогодних игрушек" наградили в Доме Москвы в Сухуме. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказала председатель Союза российских соотечественников в Абхазии Анна Калягина.
“Суть фестиваля в том, что в МИДе, Госдуме и Роскосмосе ставят елки, которые наряжают игрушками талантливых детей. В Роскосмосе была номинация “Космическая елка”, в Госдуме - “Новый год в традициях СССР”, в МИДе - “Елка мира и дружбы”. В этом году так получилось, что мне в Госдуме рассказали об этом конкурсе. Я подумала, что хорошо бы поучаствовать в нем. Приехала в Абхазию, сделали объявление, но отклика большого не получили. Тогда мы провели в Адзюбже, в Сухуме и Гагре ряд мастер-классов “Новогодние игрушки своими руками”. Мы рассказали детям про эти три номинации. Так 11 детей решили отправить на конкурс свои игрушки”, - рассказала Калягина.
Организаторами выступили "Союз российских соотечественников в РА" совместно с молодежной организацией "МДА".
Игрушки абхазских детей были отмечены жюри. Все 11 конкурсантов вышли в финал, а Эмир Горобцов и Виктория Иванова стали победителями в номинации "Космическая елка”.
Калягина поблагодарила "Дом Москвы" и Координационного союза организаций русских соотечественников.
Конкурс проходит в рамках работы Комиссии по вопросам патриотического и духовно- нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.
Его председателем является Виктор Петрович Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Государственной Думы РФ, казачий генерал. В этом году в фестивале приняли участие талантливые дети из 50 регионов России и 59 стран мира.