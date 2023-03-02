https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/fsb-siloviki-provodyat-operatsiyu-po-unichtozheniyu-ukrainskikh-natsionalistov-v-bryanskoy-oblasti-1044408233.html

ФСБ: силовики проводят операцию по уничтожению украинских националистов в Брянской области

ФСБ: силовики проводят операцию по уничтожению украинских националистов в Брянской области

На территорию Климовского района Брянской области проникли диверсанты в четверг, 2 марта. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ."В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", – говорится в сообщении.Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, один человек погиб, ребенок получил ранения после обстрела автомобиля диверсантами в Климовском районе Брянской области."Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок", – написал глава региона в своем телеграм-канале.Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается "вся необходимая помощь".

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