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ФСБ: ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранителей
ФСБ: ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранителей
Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа". 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T17:45+0300
2023-03-02T17:45+0300
2023-03-02T17:55+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.По уточненной информации, в результате действий ДРГ в брянском селе Любечане число погибших мирных жителей увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.
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брянск, россия, украина
ФСБ: ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранителей
17:45 02.03.2023 (обновлено: 17:55 02.03.2023)
Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа".
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.
"Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
По уточненной информации, в результате действий ДРГ в брянском селе Любечане число погибших мирных жителей увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.