https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/fsb-situatsiya-v-bryanskoy-oblasti-nakhoditsya-pod-kontrolem-pravookhraniteley-1044419055.html

ФСБ: ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранителей

ФСБ: ситуация в Брянской области находится под контролем правоохранителей

Район ЧП прочесывают саперы, обнаружено "большое количество взрывных устройств разного типа". 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T17:45+0300

2023-03-02T17:45+0300

2023-03-02T17:55+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.Ранее спецслужба заявила, что силовики проводят мероприятия по уничтожению проникших на территорию Брянской области вооруженных украинских националистов.По уточненной информации, в результате действий ДРГ в брянском селе Любечане число погибших мирных жителей увеличилось до двух, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Он обратил внимание, что злоумышленники обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети.

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