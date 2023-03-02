https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/fsb-ukrainskikh-natsionalistov-v-bryanskoy-oblasti-vydavili-na-ukrainu-1044422768.html

ФСБ: украинских националистов в Брянской области выдавили на Украину

ФСБ: украинских националистов в Брянской области выдавили на Украину

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T20:05+0300

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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Украинские националисты, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает ЦОС ФСБ."В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении.

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