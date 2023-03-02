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ФСБ: украинских националистов в Брянской области выдавили на Украину
ФСБ: украинских националистов в Брянской области выдавили на Украину
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T20:05+0300
2023-03-02T20:05+0300
2023-03-02T20:05+0300
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СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Украинские националисты, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает ЦОС ФСБ."В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении.
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брянск, россия, украина, фсб
брянск, россия, украина, фсб
ФСБ: украинских националистов в Брянской области выдавили на Украину
Губернатор Брянской области Александр Богомаз утром в четверг сообщил, что с Украины на территорию Климовского района проникла ДРГ.
СУХУМ, 2 мар - Sputnik. Украинские националисты, которые совершили вылазку в Климовский район Брянской области, были выдавлены на территорию Украины, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар, сообщает ЦОС ФСБ.
"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар", - говорится в сообщении.