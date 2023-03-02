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Габлия о лабораториях в школах Абхазии: рывок в образовательном процессе

Габлия о лабораториях в школах Абхазии: рывок в образовательном процессе

Как новый образовательный центр в сухумской первой школе поможет процессу обучения, как ученики реагируют на новшество, а также о планах Минпросвещения Абхазии... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T13:59+0300

2023-03-02T13:59+0300

2023-03-02T14:29+0300

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Габлия о лабораториях в школах Абхазии: рывок в образовательном процессе Габлия о лабораториях в школах Абхазии: рывок в образовательном процессе

Как новый образовательный центр в сухумской первой школе поможет процессу обучения, как ученики реагируют на новшество, а также о планах Минпросвещения Абхазии по созданию профильных классов в школах республики в эфире радио Sputnik рассказали министр образования Инал Габлия и педагог по химии средней школы №1 в Сухуме Роя Асландзия.В первой Сухумской средней школе открылся образовательный центр, где преподавание будет проходить на основе STEM подхода. Школьников здесь будут обучать точным наукам – физике, химии и биологии.Полгода тому назад начался отбор школ, педагогов и директоров, который заинтересованы в развитии естественно-научного профиля дисциплин, и в рамках отбора были определены школы, где можно открыть классы-лаборатории, сказал Габлия в беседе на радио."С появлением лаборатории поменялись условия преподавания. Если до этого все на пальцах объясняли, сейчас уже есть реальное оборудование. Это качественный рывок в образовательным процессе. Следующим этапом мы там открываем медицинский класс. Стем-лаборатория и медкласс будет создавать уже профиль в школе", – отметил Габлия.Педагог по химии средней школы №1 в Сухуме Роя Асландзия рассказала, какие условия созданы в классе и как дети реагирует на опыты. По ее словам, дети, которые не очень хотели учиться, теперь приходят на урок раньше и с большим интересом вовлечены в процесс обучения.Министр просвещения также поделился планами по созданию профильных классов и в других школах Абхазии."Мы будем и дальше открывать в школах различного рода профили. К каждому такому классу будет прикреплен сильный специалист. Квалификация должна быть соответствующая, и учитель должен быть мотивирован на рост. Кроме медицинского и IT классов, будет медиа-класс, где будут представлены такие направления, как филология, журналистика, будет еще и предпринимательский класс", – рассказал Габлия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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