https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/itogi-poezdok-v-moskvu-i-minsk-press-konferentsiya-aslana-bzhaniya-1044422234.html

Итоги поездок в Москву и Минск: пресс-конференция Аслана Бжания

Итоги поездок в Москву и Минск: пресс-конференция Аслана Бжания

Президент Абхазии Аслан Бжания в четверг, 2 марта, провел пресс-конференцию по итогам визитов в Россию и Беларусь. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T19:45+0300

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2023-03-02T19:45+0300

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Глава государства ответил на многочисленные вопросы журналистов относительно поездки в Москву и Минск, а также по другим актуальным для республики темам. Подводя итоги визита в Беларусь Аслан Бжания сказал, что Абхазия заинтересована в налаживании отношений с этой страной.Он отметил, что республики могут сотрудничать по многим направлениям деятельности в том числе в области IT-технологий, сельском хозяйстве и туризме. Президент рассказал, что в апреле следующего года в селе Кындыг начнется строительство совместного проекта Абхазии и Беларуси – санатория, в котором будет создано не менее 250 рабочих мест.Аслан Бжания также коснулся вопроса энергетического кризиса в Абхазии, для выхода из которого в частности предполагается взять кредит в Российской Федерации на покупку новых приборов учета электроэнергии.

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