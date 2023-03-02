https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/kvarchiya-o-zakone-o-selskom-khozyaystve-abkhazii-summu-nuzhno-osvoit-s-umom--1044357829.html

Кварчия о законе "О сельском хозяйстве Абхазии": сумму нужно освоить с умом

Кварчия о законе "О сельском хозяйстве Абхазии": сумму нужно освоить с умом

О том, для чего нужен закон "О сельском хозяйстве", как он способен помочь развивать эту отрасль и какие способы для того видят ученые, в эфире радио Sputnik... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T09:35+0300

2023-03-02T09:35+0300

2023-03-02T09:35+0300

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Кварчия о законе «О сельском хозяйстве Абхазии»: сумму нужно освоить с умом Кварчия о законе «О сельском хозяйстве Абхазии»: сумму нужно освоить с умом

Депутаты Парламента приняли в третьем окончательном чтении закон "О сельском хозяйстве Республики Абхазия". В соответствии с ним на развитие этой отрасли ежегодно должно быть предусмотрено не менее 5% республиканского бюджета.По мнению Валерия Кварчия, 5% от республиканского бюджета на сельское хозяйство, это достаточно серьезная сумма, которую надо освоить с умом.Ученый уверен, что в Абхазии нужно развивать чаеводство, животноводство параллельно с кукурузоводством, табаководство и цитрусоводство."Есть два способа развития сельского хозяйства, они научно обоснованные. Первый способ – развитие личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерских хозяйств и на их основе создавать перерабатывающие промышленность. Второй способ – гарантированный сбыт продукции. Любой крестьянин будет производить что угодно, если будет знать, что продукцию свою может реализовать", – сказал Кварчия.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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