https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/ministerstvo-energetiki-i-transporta-sozdadut-v-abkhazii-1044413665.html

Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии

Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии

Отрасли энергетики и транспорта Абхазии находятся в ведомстве Министерства экономики. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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энергетическая отрасль абхазии

аслан бжания

абхазия

экономика

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии, заявил президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг, 2 марта. "Я считаю, что мы должны пойти по такому пути. Да, такое министерство будет создано", – отметил Бжания.

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аслан бжания, абхазия, экономика