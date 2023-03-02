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Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии
Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии
Отрасли энергетики и транспорта Абхазии находятся в ведомстве Министерства экономики. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T15:05+0300
2023-03-02T15:05+0300
2023-03-02T15:31+0300
энергетическая отрасль абхазии
аслан бжания
абхазия
экономика
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии, заявил президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг, 2 марта. "Я считаю, что мы должны пойти по такому пути. Да, такое министерство будет создано", – отметил Бжания.
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аслан бжания, абхазия, экономика
аслан бжания, абхазия, экономика
Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии
15:05 02.03.2023 (обновлено: 15:31 02.03.2023)
Отрасли энергетики и транспорта Абхазии находятся в ведомстве Министерства экономики.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Министерство энергетики и транспорта создадут в Абхазии, заявил президент Аслан Бжания на пресс-конференции в четверг, 2 марта.
"Я считаю, что мы должны пойти по такому пути. Да, такое министерство будет создано", – отметил Бжания.