https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-budet-osuschestvlyatsya-do-kontsa-marta-1044414575.html

Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта

Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта

Объем перетока электроэнергии из России в Абхазию с 1 января по 31 марта 2023 года составит 600 миллионов кВт•ч. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T15:51+0300

2023-03-02T15:51+0300

2023-03-02T16:34+0300

энергетическая отрасль абхазии

аслан бжания

россия

абхазия

экономика

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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта, заявил на пресс-конференции президент Аслан Бжания. По его словам, это один из результатов рабочей поездки в Москву.Бжания отметил, что для развития отрасли необходимо поэтапное повышение тарифов на электроэнергию. Абхазия планирует получить кредит в России на приобретение приборов учета, что должно увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. По мнению главы государства, проблемы в энергетике могут быть решены в течение трех-четырех лет.

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аслан бжания, россия, абхазия, экономика