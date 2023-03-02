https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/peretok-elektroenergii-iz-rossii-v-abkhaziyu-budet-osuschestvlyatsya-do-kontsa-marta-1044414575.html
Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта
Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта
Объем перетока электроэнергии из России в Абхазию с 1 января по 31 марта 2023 года составит 600 миллионов кВт•ч. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T15:51+0300
2023-03-02T15:51+0300
2023-03-02T16:34+0300
энергетическая отрасль абхазии
аслан бжания
россия
абхазия
экономика
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СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта, заявил на пресс-конференции президент Аслан Бжания. По его словам, это один из результатов рабочей поездки в Москву.Бжания отметил, что для развития отрасли необходимо поэтапное повышение тарифов на электроэнергию. Абхазия планирует получить кредит в России на приобретение приборов учета, что должно увеличить собираемость за потребленную электроэнергию. По мнению главы государства, проблемы в энергетике могут быть решены в течение трех-четырех лет.
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аслан бжания, россия, абхазия, экономика
аслан бжания, россия, абхазия, экономика
Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта
15:51 02.03.2023 (обновлено: 16:34 02.03.2023)
Объем перетока электроэнергии из России в Абхазию с 1 января по 31 марта 2023 года составит 600 миллионов кВт•ч.
СУХУМ, 2 фев – Sputnik. Переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до конца марта, заявил на пресс-конференции президент Аслан Бжания.
По его словам, это один из результатов рабочей поездки в Москву.
Бжания отметил, что для развития отрасли необходимо поэтапное повышение тарифов на электроэнергию.
Абхазия планирует получить кредит в России на приобретение приборов учета, что должно увеличить собираемость за потребленную электроэнергию.
"Энергетика – такой же продукт, его надо покупать, за него надо платить", – сказал президент.
По мнению главы государства, проблемы в энергетике могут быть решены в течение трех-четырех лет.