https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/prilozheniya-tinkoff-propali-iz-app-store-1044406144.html

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Приложения "Тинькофф" пропали из App Store

Ранее "Тинькофф банк" попал под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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санкции

россия

банки

экономика

apple

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Приложение "Тинькофф банка" пропало из App Store, при этом в Google Play оно есть, убедился корреспондент РИА Новости.В банке заявили, что загруженные приложения продолжат работать в прежнем режиме. Пользователи смогут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции в приложении или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф".Скачивать приложения из неофициальных источников не рекомендуется.

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санкции, россия, банки, экономика, apple