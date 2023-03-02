https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/prilozheniya-tinkoff-propali-iz-app-store-1044406144.html
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
Ранее "Тинькофф банк" попал под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T11:25+0300
2023-03-02T11:25+0300
2023-03-02T12:44+0300
санкции
россия
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экономика
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Приложение "Тинькофф банка" пропало из App Store, при этом в Google Play оно есть, убедился корреспондент РИА Новости.В банке заявили, что загруженные приложения продолжат работать в прежнем режиме. Пользователи смогут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции в приложении или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф".Скачивать приложения из неофициальных источников не рекомендуется.
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санкции, россия, банки, экономика, apple
санкции, россия, банки, экономика, apple
Приложения "Тинькофф" пропали из App Store
11:25 02.03.2023 (обновлено: 12:44 02.03.2023)
Ранее "Тинькофф банк" попал под блокирующие санкции США, которые запрещают американским юрлицам и физлицам любые операции с ними.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Приложение "Тинькофф банка" пропало из App Store, при этом в Google Play оно есть, убедился корреспондент РИА Новости.
Также недоступны для пользователей iOS оказались приложения брокера "Тинькофф инвестиции", оператора "Тинькофф Мобайл" и другие приложения компании.
В банке заявили, что загруженные приложения продолжат работать в прежнем режиме.
Пользователи смогут переводить деньги, пополнять счет и совершать другие операции в приложении или делать все то же самое в личном кабинете на сайте "Тинькофф".
Скачивать приложения из неофициальных источников не рекомендуется.