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Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области
С Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла ДРГ утром в четверг. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося... 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T16:31+0300
2023-03-02T16:31+0300
2023-03-02T16:38+0300
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области, он отметил, что боевики открыли огонь, видя, что стреляют по гражданским.Во время обращения к участникам образовательной программы "Школа наставника" по видеосвязи Путин сказал, что российские солдаты и офицеры сегодня мужественно и героически защищают Россию от неонацистов и террористов, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе и которые в Москве убили Дарью Дугину."Которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - сказал Путин.Он подчеркнул, что "это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты".В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.
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владимир путин, россия, украина, брянск
владимир путин, россия, украина, брянск
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области
16:31 02.03.2023 (обновлено: 16:38 02.03.2023)
С Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла ДРГ утром в четверг. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, был ранен десятилетний ребенок.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области, он отметил, что боевики открыли огонь, видя, что стреляют по гражданским.
Во время обращения к участникам образовательной программы "Школа наставника" по видеосвязи Путин сказал, что российские солдаты и офицеры сегодня мужественно и героически защищают Россию от неонацистов и террористов, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе и которые в Москве убили Дарью Дугину.
"Которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что "это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты".
"Но вновь повторю: ничего у них не получится, мы их дожмем", – сказал Путин.
В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.