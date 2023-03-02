https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/putin-nazval-teraktom-ataku-ukrainskikh-diversantov-v-bryanskoy-oblasti-1044415744.html

Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области

Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в Брянской области

С Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла ДРГ утром в четверг. По официальным данным, диверсанты совершили обстрел движущегося... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T16:31+0300

2023-03-02T16:31+0300

2023-03-02T16:38+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

брянск

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов в Брянской области, он отметил, что боевики открыли огонь, видя, что стреляют по гражданским.Во время обращения к участникам образовательной программы "Школа наставника" по видеосвязи Путин сказал, что российские солдаты и офицеры сегодня мужественно и героически защищают Россию от неонацистов и террористов, которые восемь лет мучили и убивали людей на Донбассе и которые в Москве убили Дарью Дугину."Которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", - сказал Путин.Он подчеркнул, что "это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты".В ФСБ подтвердили, что российские силовики проводят в Брянской области мероприятия по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.

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