https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/rossiyanin-prigovoren-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii--1044408106.html
Россиянин приговорен к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Россиянин приговорен к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
Гражданин России Александр Медведев в ходе предварительного и судебного следствия в полном объеме признал свою вину. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T12:30+0300
2023-03-02T12:30+0300
2023-03-02T13:28+0300
в абхазии
абхазия
сухумский городской суд
наркотики
генеральная прокуратура абхазии
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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Сухумский городской суд приговорил россиянина Александра Медведева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. Его обвиняли в незаконном сбыте мефедрона в особо крупном размере. Общий вес наркотиков, обнаруженных у него, составлял 259,371 граммf.
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абхазия, сухумский городской суд, наркотики, генеральная прокуратура абхазии
абхазия, сухумский городской суд, наркотики, генеральная прокуратура абхазии
Россиянин приговорен к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии
12:30 02.03.2023 (обновлено: 13:28 02.03.2023)
Гражданин России Александр Медведев в ходе предварительного и судебного следствия в полном объеме признал свою вину.
СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Сухумский городской суд приговорил россиянина Александра Медведева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.
Его обвиняли в незаконном сбыте мефедрона в особо крупном размере. Общий вес наркотиков, обнаруженных у него, составлял 259,371 граммf.