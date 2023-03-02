https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/rossiyanin-prigovoren-k-15-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov-v-abkhazii--1044408106.html

Россиянин приговорен к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии

Россиянин приговорен к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков в Абхазии

Гражданин России Александр Медведев в ходе предварительного и судебного следствия в полном объеме признал свою вину. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T12:30+0300

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в абхазии

абхазия

сухумский городской суд

наркотики

генеральная прокуратура абхазии

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Сухумский городской суд приговорил россиянина Александра Медведева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии. Его обвиняли в незаконном сбыте мефедрона в особо крупном размере. Общий вес наркотиков, обнаруженных у него, составлял 259,371 граммf.

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