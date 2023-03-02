https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/turpotok-iz-rossii-v-abkhaziyu-v-2022-godu-sostavil-54-milliona-poezdok-1044405772.html

Турпоток из России в Абхазию в 2022 году составил 5,4 миллиона поездок

Турпоток из России в Абхазию в 2022 году составил 5,4 миллиона поездок

Росстат отчитался о росте турпотока из России за границу в 2022 году. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 мар – Sputnik. Из России в Абхазию в 2022 году туристы совершили 5,4 миллиона поездок. Это следует из доклада Росстата о росте турпотока за границу. По данным службы, по сравнению с показателями 2021 года число выездных туристических поездок выросло на 17,1% — до 22,5 миллиона.Всего в 2022 году иностранные граждане совершили 8,2 миллиона туристических поездок в Россию.

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