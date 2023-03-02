https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/videomost-abkhaziya-i-belarus-aktivatsiya-sotrudnichestva-proydet-v-sputnik-1044421233.html

Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik

Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik

Видеомост Сухум-Минск на тему: "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества в меняющемся мире" пройдет 3 марта в 13:00 в пресс-центре Sputnik. 02.03.2023, Sputnik Абхазия

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пресс-центр

пресс-центр

абхазия

белоруссия

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Эксперты обсудят итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия.Участники в Сухуме:Участники в Минске:

абхазия

белоруссия

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