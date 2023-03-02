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Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik
Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik
Видеомост Сухум-Минск на тему: "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества в меняющемся мире" пройдет 3 марта в 13:00 в пресс-центре Sputnik. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
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Эксперты обсудят итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия.Участники в Сухуме:Участники в Минске:
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Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik

18:43 02.03.2023 (обновлено: 20:48 02.03.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукВывеска Shutnik Абхазия
Вывеска Shutnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Видеомост Сухум-Минск на тему: "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества в меняющемся мире" пройдет 3 марта в 13:00 в пресс-центре Sputnik.
Эксперты обсудят итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия.
Участники в Сухуме:
Инал Ардзинба – министр иностранных дел Республики Абхазия
Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия
Участники в Минске:
Олег Гайдукевич - депутат палаты представителей национального собрания республики Беларусь
Алексей Дзермант - политолог
Николай Сергеев - политолог
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