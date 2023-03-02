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Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik
Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik
Видеомост Сухум-Минск на тему: "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества в меняющемся мире" пройдет 3 марта в 13:00 в пресс-центре Sputnik. 02.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-02T18:43+0300
2023-03-02T18:43+0300
2023-03-02T20:48+0300
пресс-центр
пресс-центр
абхазия
белоруссия
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Эксперты обсудят итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия.Участники в Сухуме:Участники в Минске:
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пресс-центр , абхазия, белоруссия
пресс-центр , абхазия, белоруссия
Видеомост "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества" пройдет в Sputnik
18:43 02.03.2023 (обновлено: 20:48 02.03.2023)
Видеомост Сухум-Минск на тему: "Абхазия и Беларусь: активация сотрудничества в меняющемся мире" пройдет 3 марта в 13:00 в пресс-центре Sputnik.
Эксперты обсудят итоги встречи президентов двух стран в Минске, а также перспективы экономического и торгового взаимодействия.
Инал Ардзинба – министр иностранных дел Республики Абхазия
Ираклий Тужба – заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия
Олег Гайдукевич - депутат палаты представителей национального собрания республики Беларусь
Алексей Дзермант - политолог
Николай Сергеев - политолог