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Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу
Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу
Чем вызвано решение США перебросить "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу - свою версию происходящего озвучил на радио Sputnik Беларусь военный... 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T14:09+0300
2023-03-05T14:09+0300
2023-03-05T14:09+0300
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Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу
Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу
Чем вызвано решение США перебросить "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу - свою версию происходящего озвучил на радио Sputnik Беларусь военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.E-6B Mercury, известный как самолет "Судного дня" – воздушный командный пункт ВМС США, предназначенный для координации ядерных ударов – прибыл в Исландию, сообщило в Twitter Европейское командование ВС США.По разным данным, в США существует три самолета Судного дня, один из главных, на борту которого может находиться президент и верховный главнокомандующий, и если подтвердится, что этот самолет Судного дня прибыл в Европу, то это может быть не просто пропагандистской акцией, рассуждает Баранец."Иногда такие самолеты используются для проверки связи с теми ядерными силами, которые находятся на территории Европы. Они просто апробируют управление этими ядерными силами, а мы знаем, что в пяти странах Европы находятся ядерные бомбы США. Они находятся на базах в Германии, Италии, Турции и так далее. Вот они, скорее всего, прибыли, чтобы провести проверку управления ядерным арсеналом", - сказал Баранец.По словам эксперта, американская сторона поступала так и раньше, но из-за того, что не было такой высокой температуры российско-американских отношений, не было и такой паники вокруг этого события, отмечает эксперт."Возможно, это своего рода ядерный блеф - в очередной раз пощекотать нервы России. Ну а мы ответим послезавтра, что мы проводим учения наших ядерных сил. И опять будут говорить, что Путин бряцает ядерным оружием", - сказал Баранец.В этом прилете больше пропаганды, чем какого-то реального ядерного смысла, считает эксперт.
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сша, европа, самолет, ядерное оружие, пропаганда, подкасты, аудио
сша, европа, самолет, ядерное оружие, пропаганда, подкасты, аудио
Чем вызвано решение США перебросить "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу - свою версию происходящего озвучил на радио Sputnik Беларусь
военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.
E-6B Mercury, известный как самолет "Судного дня" – воздушный командный пункт ВМС США, предназначенный для координации ядерных ударов – прибыл в Исландию, сообщило
в Twitter Европейское командование ВС США.
По разным данным, в США существует три самолета Судного дня, один из главных, на борту которого может находиться президент и верховный главнокомандующий, и если подтвердится, что этот самолет Судного дня прибыл в Европу, то это может быть не просто пропагандистской акцией, рассуждает Баранец.
"Иногда такие самолеты используются для проверки связи с теми ядерными силами, которые находятся на территории Европы. Они просто апробируют управление этими ядерными силами, а мы знаем, что в пяти странах Европы находятся ядерные бомбы США. Они находятся на базах в Германии, Италии, Турции и так далее. Вот они, скорее всего, прибыли, чтобы провести проверку управления ядерным арсеналом", - сказал Баранец.
По словам эксперта, американская сторона поступала так и раньше, но из-за того, что не было такой высокой температуры российско-американских отношений, не было и такой паники вокруг этого события, отмечает эксперт.
"Возможно, это своего рода ядерный блеф - в очередной раз пощекотать нервы России. Ну а мы ответим послезавтра, что мы проводим учения наших ядерных сил. И опять будут говорить, что Путин бряцает ядерным оружием", - сказал Баранец.
В этом прилете больше пропаганды, чем какого-то реального ядерного смысла, считает эксперт.