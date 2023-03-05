https://sputnik-abkhazia.ru/20230305/baranets-obyasnil-zachem-ssha-perebrasyvat-samolet-sudnogo-dnya-v-evropu-1044445766.html

Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу

Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу

Чем вызвано решение США перебросить "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу - свою версию происходящего озвучил на радио Sputnik Беларусь военный... 05.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-05T14:09+0300

2023-03-05T14:09+0300

2023-03-05T14:09+0300

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Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу Баранец объяснил, зачем США перебрасывать "самолет Судного дня" в Европу

Чем вызвано решение США перебросить "самолет Судного дня" E-6B Mercury в Европу - свою версию происходящего озвучил на радио Sputnik Беларусь военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник Виктор Баранец.E-6B Mercury, известный как самолет "Судного дня" – воздушный командный пункт ВМС США, предназначенный для координации ядерных ударов – прибыл в Исландию, сообщило в Twitter Европейское командование ВС США.По разным данным, в США существует три самолета Судного дня, один из главных, на борту которого может находиться президент и верховный главнокомандующий, и если подтвердится, что этот самолет Судного дня прибыл в Европу, то это может быть не просто пропагандистской акцией, рассуждает Баранец."Иногда такие самолеты используются для проверки связи с теми ядерными силами, которые находятся на территории Европы. Они просто апробируют управление этими ядерными силами, а мы знаем, что в пяти странах Европы находятся ядерные бомбы США. Они находятся на базах в Германии, Италии, Турции и так далее. Вот они, скорее всего, прибыли, чтобы провести проверку управления ядерным арсеналом", - сказал Баранец.По словам эксперта, американская сторона поступала так и раньше, но из-за того, что не было такой высокой температуры российско-американских отношений, не было и такой паники вокруг этого события, отмечает эксперт."Возможно, это своего рода ядерный блеф - в очередной раз пощекотать нервы России. Ну а мы ответим послезавтра, что мы проводим учения наших ядерных сил. И опять будут говорить, что Путин бряцает ядерным оружием", - сказал Баранец.В этом прилете больше пропаганды, чем какого-то реального ядерного смысла, считает эксперт.

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сша, европа, самолет, ядерное оружие, пропаганда, подкасты, аудио