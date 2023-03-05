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Сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс за телами погибших добровольцев
Сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс за телами погибших добровольцев
Из-за сложной военной обстановки в зоне спецоперации представители спасательного ведомства не могли забрать тела добровольцев, погибших в конце декабря 2022... 05.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-05T13:00+0300
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СУХУМ, 5 мар - Sputnik. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии во главе с главой ведомства Львом Квициния отправились в Донецкую Народную Республику, сообщает пресс-служба МЧС.В ночь с 27 на 28 декабря декабре прошлого года в ДНР погибли трое абхазских добровольцев - Дмитрий Цвижба, Нодар Абиджба и Адам Лагвилава. Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.
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абхазия, новости
Сотрудники МЧС Абхазии отправились на Донбасс за телами погибших добровольцев
Из-за сложной военной обстановки в зоне спецоперации представители спасательного ведомства не могли забрать тела добровольцев, погибших в конце декабря 2022 года.
СУХУМ, 5 мар - Sputnik.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии во главе с главой ведомства Львом Квициния отправились в Донецкую Народную Республику, сообщает
пресс-служба МЧС.
Они привезут в Абхазию тела двоих граждан республики - Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, погибших в боях за освобождение Донбасса в конце 2022 года.
В ночь с 27 на 28 декабря декабре прошлого года в ДНР погибли трое абхазских добровольцев - Дмитрий Цвижба, Нодар Абиджба и Адам Лагвилава. Из-за сложной военной обстановки с поля боя удалось вынести только тело Цвижба, его похоронили в Абхазии в начале января.