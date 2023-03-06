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Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта
Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта
Подача воды будет прекращена из-за ремонтных работ. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T19:25+0300
2023-03-06T19:25+0300
2023-03-06T19:25+0300
в абхазии
водоснабжение
абхазия
сухум
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта, сообщает столичный "Водоканал".Без воды останутся улицы Северная, Деповская, Станционная, Аланская, Гочуа, Пачулия, Вайнахская и нижняя часть Старого поселка
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водоснабжение, абхазия, сухум
водоснабжение, абхазия, сухум
Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта
Подача воды будет прекращена из-за ремонтных работ.
СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта, сообщает столичный "Водоканал".
Подача воды будет прекращена с 11:00 до 18:00.
Без воды останутся улицы Северная, Деповская, Станционная, Аланская, Гочуа, Пачулия, Вайнахская и нижняя часть Старого поселка