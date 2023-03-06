https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/chast-sukhuma-ostanetsya-bez-vody-vo-vtornik-7-marta-1044480832.html

Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта

Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта

Подача воды будет прекращена из-за ремонтных работ. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T19:25+0300

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в абхазии

водоснабжение

абхазия

сухум

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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Часть Сухума останется без воды во вторник, 7 марта, сообщает столичный "Водоканал".Без воды останутся улицы Северная, Деповская, Станционная, Аланская, Гочуа, Пачулия, Вайнахская и нижняя часть Старого поселка

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