https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/genprokuratura-zavershila-proverku-soglasheniya-o-peredache-rossii-gosdachi-pitsunda-1044480693.html
Генпрокуратура завершила проверку Соглашения о передаче России госдачи "Пицунда"
Генпрокуратура завершила проверку Соглашения о передаче России госдачи "Пицунда"
Процессуальная проверка была проведена на основании обращения организаций "Аидгылара", "Аиааира" и "Комитет по защите суверенитета Абхазии". 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T18:50+0300
2023-03-06T18:50+0300
2023-03-06T19:22+0300
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СУХУМ, 6 мар - Sputnik. Генпрокуратура завершила проверку соблюдения законодательства при подготовке и подписании Соглашения между Абхазией и Россией о передаче объекта "Пицунда" в собственность РФ. По итогам в Кабмин направлено представление для устранения нарушений.Ответственным госорганом выступает Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации. Кроме того, с нарушением требований законодательства было дано положительное заключение Госуправлением по землепользованию и кадастру. Уголовное дело по факту нарушений не возбуждено, так как Соглашение не вступило в силу.
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пицунда, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии, кабмин абхазии
пицунда, абхазия, россия, генеральная прокуратура абхазии, кабмин абхазии
Генпрокуратура завершила проверку Соглашения о передаче России госдачи "Пицунда"
18:50 06.03.2023 (обновлено: 19:22 06.03.2023)
Процессуальная проверка была проведена на основании обращения организаций "Аидгылара", "Аиааира" и "Комитет по защите суверенитета Абхазии".
СУХУМ, 6 мар - Sputnik
. Генпрокуратура завершила проверку
соблюдения законодательства при подготовке и подписании Соглашения между Абхазией и Россией о передаче объекта "Пицунда" в собственность РФ. По итогам в Кабмин направлено представление для устранения нарушений.
Как выяснилось, координатные точки фактического адреса госдачи "Пицунда" не соответствуют географическим координатам, указанным в Приложении к Соглашению.
Ответственным госорганом выступает Госкомитет по управлению государственным имуществом и приватизации. Кроме того, с нарушением требований законодательства было дано положительное заключение Госуправлением по землепользованию и кадастру.
Уголовное дело по факту нарушений не возбуждено, так как Соглашение не вступило в силу.