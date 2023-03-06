https://sputnik-abkhazia.ru/20230306/mid-abkhazii-moderniziruet-rabotu-posolstv-respubliki-v-inostrannykh-gosudarstvakh-1044467736.html

МИД Абхазии модернизирует работу посольств республики в иностранных государствах

МИД Абхазии модернизирует работу посольств республики в иностранных государствах

Решение было принято по итогам работы аттестационной комиссии МИД Абхазии, которая выявила несоответствия в деятельности посольства республики в России. 06.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-06T15:10+0300

2023-03-06T15:10+0300

2023-03-06T16:07+0300

в абхазии

мид абхазии

россия

абхазия

политика

инал ардзинба

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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. МИД Абхазии утвердил комплекс мер по модернизации работы посольств республики в иностранных государствах, об этом сообщает медиацентр ведомства. По итогам работы аттестационной комиссии ведомства были выявлены несоответствия в деятельности Посольства Абхазии в России и будут приняты следующие меры: Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что посольство – не частная компания, и назначение или освобождение от должности будет производиться в соответствии с критериями эффективности и ответственного выполнения должностных инструкций.

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