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МИД Абхазии модернизирует работу посольств республики в иностранных государствах
МИД Абхазии модернизирует работу посольств республики в иностранных государствах
Решение было принято по итогам работы аттестационной комиссии МИД Абхазии, которая выявила несоответствия в деятельности посольства республики в России. 06.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-06T15:10+0300
2023-03-06T16:07+0300
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СУХУМ, 6 мар – Sputnik. МИД Абхазии утвердил комплекс мер по модернизации работы посольств республики в иностранных государствах, об этом сообщает медиацентр ведомства. По итогам работы аттестационной комиссии ведомства были выявлены несоответствия в деятельности Посольства Абхазии в России и будут приняты следующие меры: Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что посольство – не частная компания, и назначение или освобождение от должности будет производиться в соответствии с критериями эффективности и ответственного выполнения должностных инструкций.
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мид абхазии, россия, абхазия, политика, инал ардзинба
мид абхазии, россия, абхазия, политика, инал ардзинба

МИД Абхазии модернизирует работу посольств республики в иностранных государствах

15:10 06.03.2023 (обновлено: 16:07 06.03.2023)
© Foto / ВальбароПосольство Абхазии в России
Посольство Абхазии в России - Sputnik Абхазия, 1920, 06.03.2023
© Foto / Вальбаро
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Решение было принято по итогам работы аттестационной комиссии МИД Абхазии, которая выявила несоответствия в деятельности посольства республики в России.
СУХУМ, 6 мар – Sputnik. МИД Абхазии утвердил комплекс мер по модернизации работы посольств республики в иностранных государствах, об этом сообщает медиацентр ведомства.
По итогам работы аттестационной комиссии ведомства были выявлены несоответствия в деятельности Посольства Абхазии в России и будут приняты следующие меры:
создана конкурсная комиссия для открытого конкурентного отбора эффективных дипломатов;
сотрудники посольств будут обеспечены всем необходимым современным оборудованием, для посольства Абхазии в России уже закуплено оборудование для видеоконференцсвязи (ВКС);
будет повышена финансовая дисциплина, МИД будет мониторить полноту и своевременность финансовой отчетности;
будет обеспечено эффективное использование имущества посольств. Отмечается, что за предыдущий период были зафиксированы факты неэффективного использования госимущества в Посольстве Абхазии в России;
будет введена электронная система пропусков для фиксации присутствия/отсутствия сотрудников на рабочем месте, отсутствие сотрудника на рабочем месте без объяснения причин – нарушение трудового законодательства и основание для увольнения;
будет введена штатная единица – атташе по вопросам безопасности Посольства республики в России. Сотрудник СГБ Абхазии займется выстраиванием комплексной работы на данном направлении, кандидатура рассматривается совместно с председателем СГБ.
Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба отметил, что посольство – не частная компания, и назначение или освобождение от должности будет производиться в соответствии с критериями эффективности и ответственного выполнения должностных инструкций.
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